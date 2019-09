GE doet olievondst

Het kwakkelende conglomeraat GE heeft 2,5 miljard dollar gevonden. Wall Street geeuwt.

Wall Street start met de handrem op. De Dow Jones noteert een fractie hoger, Nasdaq boekt bijna traditiegetrouw iets vlottere winst.

Een opvallende daler op Wall Street is Baker Hughes . Het oliedienstenbedrijf - met zijn 'boorplatformteller' al jaren de invloedrijkste barometer van de Amerikaanse olie-industrie - maakte dinsdag nabeurs bekend dat grootaandeelhouder General Electric (GE) van plan is de controle op te geven via de verkoop van 105 miljoen aandelen.

De verkoop moet het krasselende GE 2,5 miljard dollar cash en een beetje ademruimte opleveren. Het conglomeraat is met zijn ondoorzichtige structuur en grote schuldenberg al jaren aangeschoten wild en een favoriet doelwit van shorters.

Echt enthousiast zijn beleggers niet over de verkoop. Het aandeel GE koerst een beetje hoger. De aarzeling is niet onlogisch. Beleggers gingen er langer van uit dat GE het belang in Baker Hughes zou cashen, maar de timing is wel verrassend: het aandeel staat al een tijd onder druk door de mindere gang van zaken in de Amerikaanse schalieolie-industrie. Ook voor de aandeelhouders van Baker Hughes is het niet fijn dat GE nog wat extra verkoopdruk creëert door een pak meer aandelen op de markt te gooien.