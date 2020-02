Galapagos 3 miljard lichter op 3 beursdagen

De dolle 'driedaagse' heeft niets met het bedrijf zelf te maken, wel met de dolle opwaartse rit tot eind vorige week.

Voor de derde dag op rij voert Galapagos op Euronext de verkoopgolf aan, met een verlies tot 10 procent. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf is sinds de piekkoers op vrijdag met zo'n 50 euro of 20 procent gezakt, tot rond 200 euro in de loop van de handel woensdagochtend. Een koersval die zo'n 3 miljard euro beurswaarde uitwiste.

De koersval is niet te wijten aan enig nieuws rond het bedrijf zelf. Wel de eenvoudige reden dat het aandeel heel hard gestegen was - vrijdagavond beliep de winst sinds nieuwjaar 35 procent. En dus is het biotechbedrijf een voor de hand liggende kandidaat voor beleggers die in dit onzekere klimaat hun winst liever verzilveren.

Dit zeker omdat er onder analisten ook wat kritische stemmen rond het aandeel beginnen opduiken. Na het wonderjaar 2019 op de beurs en de vlammende start van 2020 is het aandeel ondanks de beloftevolle pijplijn van geneesmiddelen geen koopje meer.

Dat was afgelopen vrijdag toch de mening van RBC Capital Markets. Het beurshuis verlaagt na de steile rally het advies voor de Amerikaanse effecten van Galapagos (ADR's) tot verkopen, met een koersdoel van 175 dollar. Galapagos telt nu dus één verkoopadvies op Wall Street, tegenover 6 koopadviezen en 6 neutrale beoordelingen.

Ook beurshuis Jefferies omschreef Galapagos maandag allerminst als een koopje. Wel stijgt het koersdoel naar 225 euro, nu analist Peter Welford de kans dat goudhaantje filgotinib op de markt komt naar 100 procent verhoogt. Maar ook dat koersdoel lag maandag nog boven de sterk gestegen koers.