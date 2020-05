Galapagos krijgt flinke tik na filgotinib data

Galapagos tuimelt donderdag na de publicatie van fase 3 data voor filgotinib in de behandeling van ernstige darmontsteking. Analisten geven nochtans applaus.

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos en het Amerikaanse Gilead Sciences maakten gisterenavond resultaten bekend van een fase 2b/3-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van filgotinib bij ernstige colitis ulcerosa (CU of ernstige darmontsteking). De twee partners hebben de orale JAK1-remmer behandeld bij 1.348 volwassen patiënten. Alle primaire eindpunten met filgotinib 200 mg werden bereikt: vanaf 10 weken werd zogeheten klinische remissie ingezet en deze hield aan tot week 58, bij een significant hoger percentage patiënten vergeleken met placebo.

'We hebben goede doeltreffendheid en veiligheid gezien met de 200 mg dosis en dit zowel bij de startbehandeling als bij het onderhoud. De studie werd uitgevoerd bij zeer moeilijke patienten', klinkt het bij Galapagos. Jefferies-analist Peter Welford vindt dat de filgotinib data het blockbuster potentieel van het middel bevestigen. 'De data bij hoge dosissen zijn effectiever dan wij hadden verwacht', zegt Welford.

Welford houdt in zijn model rekening met een piekomzet voor filgotinib van 6 miljard dollar, waarvan 3 miljard dollar voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) en 400 miljoen dollar voor CU. Alles samen goed voor een waardering van 94 euro per aandeel bij Galapagos.

De analisten van Degroof Petercam verhogen de slaagkansen van filgotinib bij de behandeling van UC (ernstige darmontsteking) van 67 procent naar 90 procent. 'De data zijn zeker competitief in vergelijking met het concurrende Xeljanz van Pfizer. Maar Rinvoq (Abbvie) dreigt wel een fameuze concurrent te worden in UC op basis van de fase 2 data.' Door de hogere slaagkansen verhoogt Degroof Petercam de faire waarde van Galapagos met 3 euro per aandeel, goed voor een koersdoel van 223 euro. 'Ons advies blijft houden'.