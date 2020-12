Galapagos onderuit na nieuwe Amerikaanse opdoffer

Door een tweede uppercut in vier maanden is de biotechreus op de beurs nog nauwelijks meer waard dan de cash op de bank.

Galapagos incasseert een zware klap op de Brusselse beurs. Het aandeel opende woensdag 14 procent lager op 83,06 euro. Beleggers waarderen de biotechnologiegroep nog op 5,4 miljard euro, nauwelijks meer dan de cash die de Mechelaars eind september op de bank hadden staan (zie grafiek). Met andere woorden: bij de huidige koers hechten beleggers nauwelijks nog waarde aan het lopende onderzoek.

De belegger gooit de handdoek, in het spoor van de Amerikaanse partner Gilead . Die wil geen energie meer steken in Jyseleca als reumamedicijn en zet de samenwerking met Galapagos in de Verenigde Staten en Europa stop. Galapagos zal de verkoop in Europa nu op eigen houtje doen, maar in de VS - de lucratiefste farmamarkt ter wereld - wordt een kruis gemaakt over het reumamedicijn.

Kortom, Galapagos mist de Champions League en krijgt als troostprijs een ticketje voor de Europa League.

Galapagos had gedacht met Jyseleca dit jaar zijn eerste medicijn met Gilead in de VS te lanceren. Maar terwijl de Europese geneesmiddelenwaakhond het medicijn groen licht gaf, bleek de Amerikaanse tegenhanger FDA kritischer. De FDA maakte zich de voorbije zomer zorgen over de neveneffecten bij de hoogste dosis (van 200 milligram) van Jyseleca en besprak dit najaar een en ander met Gilead en Galapagos.

Jyseleca belandde in de wachtzaal. 'Dit is ontzettend zuur', reageerde Galapagos-topman Onno van de Stolpe na de uppercut die het nieuws over de tweede zit in Washington was. Het aandeel maakte op de dag van die aankondiging een tuimelperte van 25 procent. Niet onlogisch, omdat de VS cruciaal zijn voor elk farmabedrijf en Galapagos net met die dosis van 200 milligram het verschil met de concurrentie wou maken. De tweede zit betekende extra voorsprong voor belangrijke rivalen, zoals het reumamiddel Rinvoq van Abbie.

Die gesprekken met de FDA zijn nu afgerond en de uitkomst ervan kon niet slechter zijn. Gilead concludeert dat de hoogste dosis nog een kans zou maken, maar dat de FDA daar ‘substantiële aanvullende klinische studies’ voor zal vragen. Die extra inspanningen wil Gilead niet doen omdat die studies duur en tijdrovend zijn. In die tijd krijgt de concurrentie vrij spel om de markt in te palmen, en is het sop de kool niet langer waard voor Gilead.

Daniel O’Day, CEO van Gilead, verwoordt het als volgt: ‘Hoewel we geloven dat het klinische profiel van Jyseleca veel reumapatiënten zou kunnen helpen, zien we niet langer een haalbare weg naar goedkeuring in de VS.'

Dat is nog niet alles. Ook de lopende onderzoeken naar Jyseleca als medicijn tegen enkele andere ontstekingsziektes - psoriatische artritis, ziekte van Bechterew en niet-infectueuze uveïtis – worden om die redenen stopgezet.

Mes in de prognoses

Het Amerikaanse beurshuis Jefferies reageert bijzonder scherp en gaat zijn prognose voor de piekomzet minstens halveren. Jefferies rekende begin dit jaar nog op 6 miljard dollar piekomzet voor Jyseleca, wereldwijd en gespreid over alle mogelijke ziektes. In de zomer werd dat al eens verlaagd naar 4 miljard dollar door de onzekerheid over de toekomst in de VS, en nu gaat daar dus nog eens minstens de helft af. 'We achten Jyseleca nu nog minder dan 10 euro per aandeel Galapagos waard, tegenover 19 euro voorheen', zegt analist Peter Welford.

Voor alle duidelijkheid, Gilead en Galapagos begraven Jyseleca niet helemaal, maar wat overblijft is een magere troostprijs voor Galapagos-topman Onno van de Stolpe.

Galapagos zal Jyseleca op zijn eentje in Europa als reumamedicijn verkopen en de opvolgstudies financieren. Daarvoor krijgt het van Gilead een eenmalige compensatie van 160 miljoen euro. Gilead blijft wel de trekker van het reumaverhaal in Japan.

In de VS blijft de tandem de schouders zetten onder Jyseleca voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, twee darmontstekingsziektes. Om daarvoor het goedkeuringsdossier voor te leggen, vraagt de FDA wel eerst inzage in een studie die de impact van Jyseleca op de spermaproductie bij mannen meet.

Rotjaar eindigt met uppercut

Voor Galapagos eindigt het rotjaar 2020 op die manier met een uppercut. De beurswaarde was - voor deze nieuwe tegenvaller - sinds begin dit jaar al gehalveerd tot 6,3 miljard euro. In februari was het bedrijf nog 16 miljard euro waard.

Voor Gilead betekent de koersmalaise een dubbele tegenvaller. Niet alleen hebben de Californiërs al veel geld gestoken in Jyseleca, Gilead is met een belang van 25 procent ook de grootste aandeelhouder van Galapagos na de megadeal van vorig jaar. In het kader van die deal kocht Gilead voor 1 miljard euro Galapagos-aandelen aan 140,59 euro per stuk, een heel eind boven de huidige koers dus.