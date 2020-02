Galapagos-partner vlamt op Wall Street

Peking hoopt dat een experimenteel middel van Gilead Sciences kan uitgroeien tot behandeling voor het coronavirus.

Een opvallende stijger op Wall Street is Gilead Sciences . De farmareus gaat 5 procent hoger naar 66,32 dollar. Volgens Bloomberg heeft Peking het experimentele antivirale middel van Gilead, remdesivir, uitgekozen voor patiëntentesten bij de pogingen zo snel mogelijk een middel te vinden tegen het coronavirus.

Remdesivir, een antiviraal middel ontwikkeld tegen besmettelijke aandoeningen zoals ebola en SARS, zal op mensen getest worden in een ziekenhuis in Wuhan, de stad die het ground zero van het coronavirus is.

'Gilead lijkt bij de koplopers te zitten in de race om een behandeling te vinden', stipt Citi-analist Mohit Bansal aan. Ook al zal het maanden duren voor het product bij succesvolle tests op de markt komt, toch is er potentieel een commerciële opportuniteit. Veel landen slaan een voorraad in om gewapend te zijn tegen latere virusaanvallen.

Remdesivir is momenteel voor geen enkele aandoening en door geen enkele farmawaakhond goedgekeurd. Maar in afwachting van een effectief middel wordt het middel wel al toegepast op 'een klein aantal patiënten' dat besmet is met het coronavirus, bevestigde Gilead vorige week.

Gilead doet bij Belgische beleggers een belletje rinkelen als de Amerikaanse groep die vorige zomer ettelijke miljarden op tafel legde om toegang te krijgen tot het onderzoek van Galapagos, goudhaantje filgotinib op kop. De deal vormde de hoeksteen van het wonderjaar dat de Mechelaars in 2020 op de beurs beleefden.