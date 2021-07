Galapagos tuimelt naar laagste koers in vijf jaar

Opvallend: beleggers achten de Mechelse biotechnologiegroep nog 3,27 miljard euro waard. Dat is bijna 2 miljard euro minder dan de 5,1 miljard cash die Galapagos eind maart nog op de bankrekening had staan (zie grafiek).

'Op dit ogenblik achten we Toledo 4 euro per aandeel waard. Dat is in afwachting van verdere data waarschijnlijk te optimistisch', zegt Welford. Toch handhaaft hij zijn 'houden'-advies. 'Het aandeel blijft waarschijnlijk onder druk staan, omdat er weinig katalysatoren zijn en er ook een risico op waardevernietigende deals is. Maar op termijn moet de kaspositie van 62 euro per aandeel een buffer vormen.'