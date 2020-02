Galapagos voert Bel20-verkoopgolf aan

De escalatie van het coronavirus haalt beleggers van hun wolk. Logischerwijs is het aandeel dat meest zakt het aandeel waar meest winst op te nemen is: Galapagos.

Nu de escalatie van het coronavirus naast China ook de hele wereldeconomie lijkt te besmetten, rolt de zwaarste verkoopgolf in lange tijd over de Europese beurzen. Een correctie die moet afgezet worden tegen de stevige 'FOMO-rally' van de jongste maanden, ook al pakten de donderkoppen zich toen al boven de wereldeconomie samen. Bij beleggers is de 'fear of missing out' even in gewoon 'fear' veranderd.

Daarbij is het niet onlogisch dat het aandeel waar meest winst op te nemen valt, bij de grootste dalers: Galapagos . De Belgisch-Nederlandse biotechtrots zakt 5,6 procent naar 235,90 euro.

Galapagos donderdagavond met de jaarcijfers. Bij biotechbedrijven zijn die nooit hét grote nieuws, het nieuws zit in de updates over de onderzoekspijplijn. En bij de zit er véél in de pijplijn: er lopen nu 30 programma's en goudhaantje filgotinib, een reumamiddel, staat klaar voor commerciële lancering. De financiering van het onderzoek en de lancering van filgotinib op de cruciale Amerikaanse markt is geen probleem: na de miljardendeal met gigant Gilead heeft Galapagos 5,8 miljard euro in kas. Dat kon je met het eufemisme van het jaar als comfortabel omschrijven.

Na het wonderjaar 2019 op de beurs - dat dit jaar een vervolg kreeg met tot vrijdagavond 35 procent winst sinds nieuwjaar - is het aandeel evenwel geen koopje meer. Dat is toch de mening van RBC Capital Markets. Het beurshuis verlaagt na de steile rally het advies voor de Amerikaanse effecten van Galapagos (ADR's) tot verkopen, met een koersdoel van 175 dollar. Galapagos telt nu dus één verkoopadvies op Wall Street, tegenover 7 koopadviezen en 5 neutrale beoordelingen.

Ook beurshuis Jefferies vindt Galapagos allerminst een koopje. Wel stijgt het koersdoel naar 225 euro, nu analist Peter Welford de kans dat filgotinib op de markt komt naar 100 procent verhoogt. Maar ook dat koersdoel is onder de huidige sterk gestegen koers.

'Verwacht goed nieuws in het tweede kwartaal van de testresultaten van filgotinib voor de behandeling van colitis ulcerosa (dikkedarmontsteking, red.) zit nu al in de koers, en andere lopende onderzoeken waar er binnenkort updates zijn - GLPG 1690 bij systemische sclerose en GLPG1972 in osteoartritis - zijn risicovoller', stipt Welford aan. Hij besluit: 'Na de rally is opwaarts potentieel beperkt en is het neerwaarts risico groter'.

Waar er géén winst te nemen valt, is Bpost . Maar de postbode levert in tandem met rivaal PostNL in Amsterdam 4 procent in tot 8,10 euro. PostNL kwam met een opvallende sombere outlook voor 2020, zeker wat de groei van de pakjesmarkt betreft. Die pakjesmarkt staat sowieso door de verstoring van 's werelds logistieke keten onder druk: Bpost kondigde eerder deze maand aan geen enkele pakje nog naar China te zullen sturen. Enkele jaren geleden vormde die stroom pakjes richting Volksrepubliek nog een belangrijke winstmotor.

Later op de week zal de belegger geen rust gegund worden, krokusvakantie of niet. In dit klimaat vormt elk jaarrapport een extra wolfijzer voor beleggers, zeker de mate waarin het management de analistenprognoses voor 2020 - zoals PostNL maandagochtend - probeert te temperen.

En dus is het bang uitkijken naar twee Bel20'ers die er een erg moeilijk 2019 hebben op zitten. Eén: AB InBev , dat donderdag voorbeurs de boeken opent. Beleggers zijn er niet gerust op nadat over het derde kwartaal het biervolume weer is beginnen krimpen en CEO Carlos Brito zich somber uitliet over het volledige boekjaar.

Twee: Solvay , dat woensdag de resultaten publiceert: het aandeel van de chemiereus staat onder druk door een beroerd 2019 en het is maar de vraag of er gelet op de problemen bij Boeing - een belangrijke klant - en de verstoring van de wereldeconomie door het coronavirus veel beterschap gloort in 2020.

De enige - beperkte - stijger in de Bel20 is Proximus . De telecomoperator herstelt een beetje van de zware klap vrijdag. Toen was er bij de jaarcijfers géén outlook voor 2020 en dat voedt bij beleggers de onzekerheid. Het zal een vuurdoop worden voor CEO Guillaume Boutin op de beleggersdag op 31 maart: Proximus heeft stilaan Colruyt onttroond als meest verguisde aandeel van de Brusselse beurs. Net als het gros van de beurshuizen die de telecomoperator opvolgen, handhaaft ook Deutsche Bank maandag het verkoopadvies. Het koersdoel is 22 euro.