Galapagos voert besparingen versneld uit

De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA zette Galapagos in december 2020 een pad in de korf door reumamiddel filgotinib de weg naar de meest cruciale markt ter wereld te versperren

In afwachting van een nieuwe CEO én strategie passen beleggers een korting van 1,5 miljard toe op de bankrekening van de biotechgroep.

Galapagos versnelt zijn dit voorjaar aangekondigde plan om jaarlijks 150 miljoen kosten uit te sparen. Dat laat de Mechelse biotechgroep in de marge van zijn kwartaalrapport weten. Resultaat: de groep denkt over heel 2021 nog ongeveer 550 miljoen cash te 'verbranden', tegenover 600 miljoen eerder.

Die cash burn is een belangrijker graadmeter voor de hele biotechsector. Een 'normaal' biotechbedrijf is bijna van nature verlieslatend omdat hij fors geld moet spenderen aan onderzoek, terwijl er tegenover die kosten zolang er geen producten op de markt zijn weinig opbrengsten staan.

Galapagos' verhoopte goudhaantje filgotinib is intussen onder de naam Jyseleca wel op de Europese markt, maar dat weegt niet op tegen de aardbeving vlak voor kerst 2020. Toen ontzegde de Amerikaanse farmawaakhond FDA het verhoopte stermiddel filgotinib tegen reuma de toegang tot de cruciale Amerikaanse markt.

Galapagos en partner Gilead Sciences trokken in febrauri bovendien de stekker uit het onderzoek naar een middel tegen de longziekte IPF. Tijdens de fase 3-studies bleek dat de balans tussen werkzaamheid en veiligheid ongustig uitviel.

Sindsdien kampen de Mechelaars met een grote kloof in de onderzoekspijplijn. Dankzij een lucratief partnerschap met Gilead in betere tijden beschikt Galapagos spijts de cash burn nog altijd over een bankrekening die eind september bijna 4,9 miljard euro beloopt.

In principe een buffer in barre tijden, maar beleggers vrezen dat de berg cash ondoordacht aan het werk zal worden gezet via potentieel weinig rendabele overnames nu Galapagos op zoek is naar een nieuwe bestaansreden. Dat bestempelen analisten omfloerst als 'herinvesteringsrisico'.

Het resultaat: in afwachting van meer duidelijkheid over de strategie passen beleggers een korting toe van ruim 1,5 miljard euro op de bankrekening. Duidelijkheid die er zeker op korte termijn niet komt: het hoofd wetenschappelijk onderzoek (CSO) Piet Wigerinck kondigde in juni zijn vertrek aan, CEO en oprichter Onno van de Stolpe volgde eind augustus.