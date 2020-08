Galapagos ziet fan van het eerste uur afhaken

'Die vertraging zal concurrerende reumamiddelen, in de eerste plaats Rinvoq van AbbVie, stevige voorsprong geven', zegt Welford. AbbVie kreeg in augustus vorig jaar groen licht van de FDA voor de lancering van Rinvoq.

De Amerikaanse reus was oorspronkelijk de partner van de Mechelaars bij de ontwikkeling van filgotinib, maar AbbVie besloot in het najaar van 2015 de voorkeur te geven aan het eigen reumamiddel. Dat middel - upadacitinb - is nu dus als Rinvoq op de markt. Galapagos sloot uiteindelijk vorige zomer een miljardendeal met een Amerikaanse reus, Gilead.