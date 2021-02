'GameStop vormt geen systeemrisico'

Voormalig derivatenhandelaar Maarten Mosselman voorziet geen grote problemen op de financiële markten als gevolg van de waanzin rond het aandeel GameStop. 'Een paar hedgefunds lijden verliezen, that's it.'

De financiële markten staan de laatste dagen in het teken van één aandeel: GameStop. Hordes Reddit-beleggers kochten dit aandeel massaal een, waardoor ze de koers van het spelaandeel de hoogte in stuwden. Daardoor moesten hefboomfondsen als Melvin Capital hun shortposities in het aandeel afbouwen, waardoor uiteindelijk ook de beurzen volatieler werden. We spraken voormalig beurshandelaar Maarten Mosselman over de toestand op de markten.

Waarom was er vorige week even paniek?

Maarten Mosselman: 'Ik was daar zelf ook enigszins verbaasd over. Het hele verhaal rond GameStop gaat uiteindelijk niet over sommen geld die het financiële systeem aan het wankelen kunnen brengen. Ja, een aantal hefboomfondsen hebben behoorlijke verliezen geleden, maar that's it.'

'Ik denk vooral dat het een angst voor het onbekende is. Dit is iets wat we nog nooit eerder meegemaakt hebben en dan worden beleggers toch voorzichtig. Daarnaast is het zo dat de beurzen in de afgelopen weken ook behoorlijk zijn opgelopen. We hadden al slecht nieuws over vaccins en over andere virusvarianten en daar kwam dit nieuws dan nog eens bij. Dan zie je al gauw dat het duurder wordt om je in te dekken op koersdalingen via putopties, wat leidt tot een stijging van de VIX - een indicator voor de volatiliteit op markten - en dat voedt dan nog eens extra de angst. Toen ik zelf de VIX hoger zag gaan twijfelde ik zelf ook even of ik niet iets over het hoofd had gezien. Angst op markten heeft dus een zichzelf versterkend effect.'

Hoe lang kan de waanzin in GameStop duren?

'Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar het is wachten tot dit een keer klapt. Dan kan heel langzaam gaan, dat het aandeel een week lang iedere dag 10 procent lager gaat. Als dat gebeurt is het momentum er wel uit en lijkt het feestje voorbij. Maar het kan natuurlijk ook nog zes maanden duren.'

Als je nu dit aandeel koopt moet je je afvragen aan wie die aandelen kunt verkopen. Denk je dat je het aan een Reddit-belegger kwijt kunt? Want misschien denkt hij wel hetzelfde over zijn eigen aandelen. Als iedereen zo gaat denken is het heel snel afgelopen.'

De broker Robinhood besloot onlangs de verhandelbaarheid van aandelen als GameStop te beperken. Waarom?

Mosselman: 'Als je een transactie doet lijkt het alsof het in een milliseconde plaatsvindt, dat klopt ook wel maar de afhandeling duurt twee dagen. In de tussentijd verwacht de clearing wel dat je als broker geld deponeert, zodat je ook echt over de brug komt met het geld. Stel je voor dat je aandelen koopt en je gaat failliet, dan moet de clearing aandelen leveren, maar de verkoper krijgt geen geld. Daarom moet je een waarborg meebrengen. Bij meer beweging moet je dan meer borg meenemen, maar bij absurd veel beweging zoals in aandelen als GameStop moet je ineens heel veel geld meenemen. Daarom moest Robinhood vorige week een half miljard dollar aanleveren.'

'Daarom beperken ze dus de transacties in dat soort aandelen. Robinhood heeft overigens wel gefaald om goed de communiceren waarom ze de aandelen beperkt verhandelbaar maakte. Als je alleen zegt dat het vanwege hoge marktvolatiliteit is dan ben je niet duidelijk genoeg. Daardoor krijg je van die complotverhalen op Reddit.'