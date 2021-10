Gasprijs zet recordrace voort en schiet boven 130 euro

De Nederlandse referentieprijs voor aardgas blijft stijgen. Handelaars spreken over een perfecte storm.

Voor de negende dag op rij schiet de aardgasprijs de hoogte in op de internationale markten. De Nederlandse referentiefuture voor levering binnen een maand gaat 9 procent de hoogte in tot 127 euro. Even tikte de prijs woensdagmorgen 133,125 euro aan, een nieuw record.

Europa gaat stilaan de winter in met historisch lage gasvoorraden. Dat leidt tot grote nervositeit op de markten. 'De rally blijft maar aanhouden. We verwachten sowieso een terugval, maar we weten ook dat de gas- en steenkoolprijzen relatief hoog blijven tot een eind in 2022', zegt Capital Economics.

De specialisten van Société Générale hebben het over een 'perfecte storm'. 'De temperaturen in Europa zijn nu nog relatief mild tijdens de eerste dagen van de herfst. Maar een koude winter zou zeer grote problemen kunnen veroorzaken.'

Volgens Société Générale wordt het van cruciaal belang dat de Nord Stream 2-pijplijn sneller dan normaal wordt goedgekeurd, via een zogeheten fast-trackprocedure. De Nord Stream 2 is een 1.224 kilometer lange pijplijn onder de Baltische Zee en moet gas rechtstreeks van het Russische Noordpoolgebied naar Duitsland vervoeren.