Geeft Powell nieuwe stimulushints?

Jerome Powell houdt dinsdag een toespraak waarin hij mogelijk meer zegt over de toestand van de Amerikaanse economie.

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, houdt dinsdag om 18.50 uur (Belgische tijd) een toespraak op de jaarvergadering van de Amerikaanse vereniging van bedrijfseconomen (NABE).

Fed-watchers zullen luisteren naar wat Powell zegt over de kracht van de Amerikaanse economie. Vrijdag bleek uit een rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt dat het aantal banen zwakker is gegroeid dan verwacht. In september steeg het aantal jobs met 661.000, terwijl economen rekenden op een toename met 859.000.

Maar ondanks die tegenvaller liet het banencijfer wel zien dat het Amerikaanse economische herstel doorzet. Door de coronacrisis zagen de Amerikaanse bedrijven hun inkomsten drastisch teruglopen, waardoor ze moesten saneren. Het gevolg was een golf nieuwe werklozen, omdat in Amerika geen systeem van tijdelijke werkloosheid bestaat zoals in veel Europese landen. Maar het flexibele Amerikaanse systeem deed de werkloosheid weer redelijk snel teruglopen na het terugdraaien van de quarantainemaatregelen.

Inflatie

Maar of het herstel van de jobmarkt genoeg is om de nieuwe doelstelling van de monetaire autoriteit - een inflatie van gemiddeld 2 procent - te halen moet nog blijken. Het tragere herstel op de arbeidsmarkt zet de Fed mogelijk aan om nog wat extra stimulus te geven aan de Amerikaanse economie. Economen zullen dus goed opletten of Powell hints geeft over additionele stimulus.