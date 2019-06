'Geen handelsakkoord tussen VS en China dit jaar'

Volgens hoofdstrateeg Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN Investment Partners zal een handelsakkoord tussen de VS en China niet meer voor dit jaar zijn.

NN Investment Partners (NN IP) verzamelde in Den Haag de Europese media. We spraken met Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder. NN IP heeft 244 miljard euro onder beheer.

Hoe ziet u het handelsconflict evolueren?

Valentijn Van Nieuwenhuijzen: 'We proberen al twee├źnhalf jaar te voorspellen wat de volgende stappen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn. Dat is niet zo eenvoudig. Wij en de markt dachten dat er in de loop van dit jaar een oplossing zou komen, maar inmiddels verwachten we dit jaar geen deal meer. Dat betekent dat we de komende maanden gaan aanrmodderen.'

Verwacht u een escalatie van de handelsoorlog?

Van Nieuwenhuijzen: 'Ik denk alleen niet dat de Amerikanen de heffingen op de overige 200 miljard dollar aan Chinese import verhogen. Mocht dat wel gebeuren, dan gaan we ervan uit dat we in een recessie glijden. De sub-problemen blijven echter spelen. De discussie rondom Huawei blijft en onder het mom van nationale veiligheid zal Trump ook andere relaties in de techsector beperken.'

We beschermen onze klanten door in de eerste plaats niet al te paniekerig te reageren op zaken. Valentijn van Nieuwenhuijzen CIO NN Investment Partners

'Maar het zal voor beide partijen waarschijnlijk te pijnlijk zijn om verder nog grote stappen in de handelsoorlog te ondernemen. Bij die laatste 200 miljard aan producten zitten veel consumentengoederen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) schatte eerder dat de tariefverhoging op deze producten de Amerikaanse consument zo'n 100 miljard dollar gaat kosten. Trump voelt best dat het conflict de burgers op een aantal plekken raakt. Het is niet voor niets dat hij al hulp uitdeelt aan de landbouwsector. Wanneer hij ook de overige goederen verder gaat belasten zal dat een directere impact hebben op zijn electorale achterban.'

'Aan de andere kant: bij Trump is er altijd de kans dat hij het gewoon wel doet. Er zit een zekere willekeur in zijn beslissingen. Ook kan het zijn dat hij door bepaalde binnenlandse aangelegenheden afleidingsmanoeuvres moet uitvoeren. Maar hij wil in ieder geval graag herkozen worden en dan is het niet zo handig om een paar maanden voor de verkiezingen je land in een recessie te kantelen. Daarnaast is er een zekere correlatie met hoe agressief hij is en hoe de aandelenindex S&P500 verloopt. Als de beurzen verder onder druk komen te staan, zal hij mogelijk wat milder zijn naar China toe.'

Schermvullende weergave Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN Investment Partners.

Hoe zal de economische groei zich bij het huidige scenario ontwikkelingen?

Van Nieuwenhuijzen: 'Begin dit jaar verwachtten we een herstel in de tweede helft van het jaar. Maar inmiddels gaan we hier niet meer vanuit. In een recessie zullen we niet zo snel komen, maar we gaan wel zijwaarts bewegen op een laag groeipad. Een handelsdeal zou een impuls aan deze groei geven. Het is ook mogelijk dat overheden een handje helpen. Zo hebben een aantal Europese landen weer meer ruimte op de begroting.'

Hoe beschermt u uw klanten tegen deze grotere onzekerheden?