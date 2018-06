Gekocht op de beurspiek en toch 1.123 procent rendement

Sinds de vorige beurspiek van 2007 behaalde een mandje aandelen een gezamenlijk rendement van 1.123 procent. Ze hebben één ding gemeen: netwerkeffecten.

Op 31 oktober 2007 bereikte de MSCI World-aandelenindex een hoogtepunt. Kort daarna brak de bankencrisis uit. Wie die dag in de beurs stapte, had veel pech. Tenzij hij de juiste aandelen uitkoos.

Achteraf is het makkelijk. Welke aandelen had u in 2007 moeten kopen, ondanks de aanstormende kredietcrisis? Dries Dury, cobeheerder duurzame aandelenfondsen bij Degroof Petercam Asset Management, groepeerde 30 aandelen die samen 1.200 procent rendement neerzetten. Dat is 1.100 procentpunt meer dan de MSCI World Index. Die aandelen noemt hij de Super 30.

Dries Dury: ‘De Super 30 bestaat uit grote bedrijven die genieten van netwerkeffecten. De waarde van hun product of dienst wordt voor een gebruiker waardevoller naarmate het aantal gebruikers toeneemt.’ Er zit momentum in de Super 30: de voorbije 12 maanden wonnen de aandelen gemiddeld 27 procent, tegenover 5 procent winst voor de markt.

In de bijgaande tabel hebben we 22 bedrijven uit de Super 30 weergegeven. We hebben er onder meer de bedrijven uitgelaten die in oktober 2007 nog niet op de beurs stonden. Ook deze 22 halen een waanzinnig gemiddeld totaalrendement van 1.123 procent, of 21 procent per jaar.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het bekendste netwerkbedrijf is Facebook, dat pas in 2012 naar de beurs trok. Dury: ‘Facebook is niet interessant als je vrienden er niet op zitten. Met tien vrienden wordt het al leuker. En als iedereen erop zit, wordt het een must have. Ook Tencent (WeChat, QQ) en Microsoft (LinkedIn) bezitten een sociaal netwerk.’

Jeff Bezos, de stichter van Amazon, zou 15 jaar geleden een netwerkeffect hebben gekrabbeld op een servet: meer klanten online betekent meer verkopers, meer verkopers betekent een beter aanbod, een beter aanbod betekent een betere klantenervaring, en een betere klantenervaring betekent meer klanten... Gisteren denderde Amazon de farmaciesector binnen met de overname van PillPack, dat medicijnen levert aan huis. Op de lijst van netwerkaandelen prijken ook andere bedrijven die een online marktplaats uitbaten: Alibaba (Taobao, Tmall), MercadoLibre (marktleider in Latijns-Amerika), Alphabet/Google, Apple (app store) en Rightmove, de belangrijkste vastgoedwebsite in het Verenigd Koninkrijk.

Qua rendement steekt Netflix er bovenuit. Wie in 2007 het idee had om voor 1.000 euro aandelen van het toenmalige dvd-postorderbedrijf te kopen, bezit nu aandelen ter waarde van 92.980 euro. ‘Netflix is het voorbije jaar verdubbeld, terwijl het aantal klanten met 26 miljoen tot 125 miljoen steeg. Het stijgend aantal leden laat Netflix toe dit jaar 8 miljard dollar in nieuwe content te investeren. Dit jaar komen er 700 nieuwe tv-series en 80 nieuwe films uit’, zegt Dury. Content is koning en Dury vindt in dezelfde categorie producenten van games zoals Activision Blizzard en Electronic Arts.

Netwerkeffecten beschermen een bedrijf. Probeer maar eens een nieuw Facebook te bouwen. dries dury co-beheerder duurzame aandelenfondsen degroof petercam am

De dotcomcrash van begin 2000 betekende nagenoeg het einde van Priceline.com, nu bekend als Booking Holdings, maar met behulp van netwerkeffecten (400.000 hotels op hun websites) stond het bedrijf weer recht, en hoe. Het aandeel ging sinds 2007 maal 23. ‘We vergeten ook niet de grootste hotelgroepen zoals Intercontinental Hotels en Marriott. Zij hebben macht tegenover online reisagentschappen en profiteren van rechtstreekse boekingen door leden.’

Kip en het ei

De ratingbureaus S&P Global en Moody’s tonen volgens Dury het kip-eiprobleem aan waarmee concurrenten van netwerkaandelen kampen. ‘Bedrijven willen alleen ratings waarin beleggers vertrouwen hebben, maar nieuwe ratingbureaus verwerven geen geloofwaardigheid zolang ze niet worden ingehuurd.’ Ook indexbouwers staan op de lijst. ‘MSCI en S&P Dow Jones (eigendom van S&P Global) zijn samen goed voor de helft van het vermogen onder beheer van passieve indexfondsen.’

Netwerkeffecten vinden we bij Intuitive Surgical, een bedrijf dat bij steeds meer ziekenhuizen chirurgische robotsystemen installeert en waardevolle data verzamelt. Miljoenen gebruikers hebben geleerd hoe ze moeten werken met software van Adobe en Dassault Systèmes, en willen dus het liefst met deze producten blijven werken. Marsh & McLennan is als verzekeringsbroker de schakel tussen talloze bedrijven en verzekeraars. En Bank Central Asia heeft de meeste Indonesische kmo’s als klant. Daar hebben ze voordeel bij: transacties tussen klanten van Bank Central Asia zijn gratis.

Financiële plaatje

De beheerder wijst op de sterke financiële prestaties van de Super 30. ‘Het gemiddeld rendement op eigen vermogen bedraagt 30 procent, drie keer meer dan het gemiddelde. De winstgroei over 2007-2017 bedraagt 25 procent per jaar, vier keer meer dan gemiddeld.’ Volgens Dury heeft een goede business drie troeven: een hoge rendabiliteit, sterke groei en een winnend businessmodel. ‘We weten dat deze bedrijven sterk beschermd zijn door netwerkeffecten. Probeer maar eens het nieuwe Facebook te bouwen.’

15 jaar geleden illustreerde CEO Jeff Bezos het netwerkeffect van Amazon via een krabbel op een servet.

De aandelen zijn met een doorsnee koers-winstratio van 37 voor 2018 geen koopje. Hou je geen rekening met Amazon, Netflix en MercadoLibre, dan zakt die ratio tot 26, een pak meer dan het gemiddelde voor de MSCI World Euro index (16). Tegelijk relativeert Dury: ‘De koers-winst houdt geen rekening met de investeringen, noch met de sterke balans. De ratio vrije kasstroom tegenover ondernemingswaarde (beurswaarde + nettocash) staat gemiddeld op 3,7 procent, wat meer in lijn is met de markt.’