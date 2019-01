Geloof in de toekomst

De beurzen maakten eind 2018 een duikvlucht en bevestigden de talloze producenten van vermeende zekerheden - het onovertroffen spaarboekje! - andermaal in hun grote gelijk, schrijft Paul Huybrechts in zijn column over De Beursrally, de beleggerswedstrijd van De Tijd.

Tegen bijziendheid is geen kruid gewassen. Het directe gevaar is altijd sterker dan het verre gewin. Ook de Europese regelgever draagt, vooral sinds de crisis van 2008, sterk bij tot de collectieve weerzin tegen elk risico. Het komt erop neer dat effecten waarvan de marktwaarde sterk schommelt als risicovoller worden beschouwd. En dus te mijden zijn voor de massa, die haar slangenbrein niet onder controle heeft.

top 4 klassement Bekende deelnemers 1. Thomas Smolders +11,6% 2. Jolien Rammant +11,6% 3. Fonne Hendrickx +11,5% 4. Paul Huybrechts +6,4%

Het slangenbrein, de amygdala, doet dieren op de vlucht slaan voor gevaar. De homo sapiens probeert die angstreflex al 70.000 jaar te temperen met zelfcontrole. Tot de Europese Unie, die ik verder een warm hart toedraag, ons nu opnieuw bang maakt.

Wat maakt het uit als een gediversifieerde aandelenportefeuille met 10 procent daalt? De geschiedenis leert dat je hoe dan ook op lange termijn een reëel rendement van 5 procent boekt.

Hoelang is dan die termijn waarin aandelenbeleggers moeten durven te denken? Welnu, de volatiliteit van grote Amerikaanse aandelen daalt van ruim 20 procent naar minder dan 5 procent na tien jaar. De schommelingen worden dus best draaglijk als je ze rustig uitzit. Uit andere studies in de VS blijkt dat wie een gespreide aandelenportefeuille 20 jaar aanhoudt, altijd een reëel rendement haalt.

Het spaarboekje is vandaag een absurde spaarvorm, want je kan bijna zeker voorspellen dat je in de toekomst minder kan kopen. De reële rente, na inflatie, is negatief.

Het is bewezen dat wie 20 jaar lang gespreid belegt, altijd aan koopkracht wint.

Voor een flink stuk van de 300 miljard op Belgische zicht- en spaarrekeningen is dat koopkrachtverlies onvermijdelijk. Spaargeld dat binnenkort moet worden ingezet, krimpt fataal. Maar voor een derde van dat bedrag, 100 miljard dus, is een gespreide aandelenportefeuille een evidente keuze.

Aan de Universiteit Antwerpen voeren de professoren Buelens en Annaert uitstekend onderzoek daarover. Wie in 1838, even na de Belgische omwenteling, één eenheid koopkracht in aandelen investeerde, bezit nu 530 eenheden koopkracht. Wie in obligaties belegde bezit 15 eenheden en dankzij de rente voor de Eerste Wereldoorlog ging ook de belegger in spaarboekjes vooruit naar een kleine 3 eenheden koopkracht.