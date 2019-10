'Gematigde professor wordt Duitse ECB-directeur'

De Duitse regering is van plan Isabel Schnabel voor te dragen als directeur bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Duitsland krijgt wellicht een gematigder vertegenwoordiger in de directie van de ECB. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde krant Süddeutsche Zeitung zal de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz professor Isabel Schnabel voordragen. Zij moet de plots opgestapte Sabine Lautenschläger vervangen.

Schnabel lijkt de perfecte kandidaat om de onvrede die in Duitsland heerst over het voortgezette nulrentebeleid van de ECB in te dammen. Vorige maand zei ze in een gesprek met een ander Duits dagblad, Handelsblatt, nog dat de ECB in Duitsland vaak onterecht tot zondebok wordt gemaakt.

Schnabel is hoogleraar economie aan de universiteit van Berlijn en sinds 2014 economisch adviseur van bondskanselier Angela Merkel. Ze is een experte in bankentoezicht en -regulering.

Omstreden

Lautenschläger nam ontslag kort nadat ECB-voorzitter Mario Draghi op 12 september een hervatting van de obligatieaankopen had doorgedrukt. Zowat een derde van de 25 ECB-bestuurders verzette zich tegen die omstreden maatregel.

Het soepel monetair beleid van de ECB is vooral in Duitsland controversieel. Veel Duitsers zijn ervan overtuigd dat de ECB met de massale aankoop van obligaties haar boekje te buiten gaat. Ze klagen ook dat de lage rente de koopkracht van spaarders ondermijnt.

Duitsland heeft geen expliciet recht op een zitje in de directie van de ECB. Maar sinds de invoering van de euro had Duitsland altijd een vertegenwoordiger in de zeskoppige directie en algemeen wordt verwacht dat dat zo blijft.