Gepensioneerde haviken schieten op ECB-beleid

Een groep gepensioneerde ECB-bestuurders geeft kritiek op het stimulusbeleid van Mario Draghi.

Het persbureau Bloomberg meldt vandaag dat er een memorandum is gepubliceerd over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het is door zes oudgedienden ondertekend, waaronder de voormalige voorzitter van De Nederlansche Bank (DNB) Nout Wellink.

Volgens de ondertekenaars was het initiële doel van de ECB prijsstabiliteit, ofwel een inflatie van beneden de twee procent. Dat is geheel anders dan de doelstelling die de monetaire autoriteit nu heeft: een inflatie van beneden maar dichtbij de twee procent. 'Een doelstelling die ze overigens de laatste jaren niet heeft gehaald', zo klinkt het.

De haviken - voorstanders van een streng rentebeleid - stellen verder dat het schort aan de onderbouwing van de ECB voor het extreme soepele beleid. 'In 2014 verdedigde de centrale bank zijn verruimende beleid door te zeggen dat er een deflatiegevaar, het risico op dalende prijzen, was. Maar er was nooit sprake van een dreigende spiraal van dalende prijzen. Zelfs de monetaire autoriteit zelf ziet deze dreiging al enige tijd niet.'

Opkoopprogramma