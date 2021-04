'Gigantische energieverbruik kan bitcoin opzadelen met regelgeving'

Het energieverslindende netwerk waarop de bitcoin en andere cryptomunten draaien kan een reactie van de regelgevers uitlokken, waarschuwt de bank Citigroup. Intussen komen kunstenaars terug op hun plannen om al even energieverslindende digitale kunst te creëren.

Het computernetwerk waarop de bitcoin draait, verbruikt nu al 66 keer meer elektriciteit dan in 2015, signaleert Citigroup. Het wereldwijde energieverbruik van de bitcoin komt midden april uit op een geschatte 143 terawattuur op jaarbasis, wat meer is dan Argentinië of Zweden in een jaar verbruikt. Citigroup baseert zich op nieuwe cijfers van het Cambridge University Center for Alternative Finance.

Het energieverbruik gaat hand in hand met de stijgende bitcoinkoers, omdat de ‘ontginners’ die met hun computers de complexe berekeningen achter het bitcoinproces uitvoeren beloond worden in nieuwe bitcoins. Hoe hoger hun waarde, hoe aantrekkelijker de ontginning van bitcoins. Alleen roept de CO2-voetafdruk van dat proces steeds meer vragen op, zeker omdat 60 tot 70 procent van de ontginning in China gebeurt, waar een belangrijk deel van de elektriciteit afkomstig is van vervuilende steenkoolcentrales.

Chinese bitcoinontginners dreigen de klimaatambities van China te ondermijnen. Citigroup waarschuwt voor het risico op regelgeving naarmate de bitcoin aan populariteit wint. In een eerder rapport schreef de bank dat de munt voor een ‘kantelpunt’ staat en mainstream kan worden, maar dat de onzekerheid - zoals mogelijke regelgeving - evengoed een implosie kan veroorzaken.

Cryptokunst