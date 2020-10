Gilead profiteert niet van Remdesivir-tekort

Wall Street noteert in het groen. Na Trumps opname in het ziekenhuis dreigt er een tekort aan de virusremmer van Gilead, remdesivir. Southwest Airlines wil in de lonen knippen om de crisis te overleven.

Beleggers wachten vooral de speech af van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell. Powell spreekt op de Amerikaanse vereniging voor bedrijfseconomen (NABE) om 18.50 uur Belgische tijd. Fed-watchers zullen speuren naar mogelijke nieuwe hints van de voorzitter op economische stimulus. Dat laatste zou ook de beurzen kunnen doen bewegen. Wij houden het voor u in het oog.

De Dow Jones wint rond 16.45 uur 0,3 procent.

Gilead

Er dreigt een wereldwijd tekort aan het medicijn remdesivir, nadat de Amerikaanse president Donald Trump met het medicijn behandeld is tegen corona.

Remdesivir, een medicament van de farmagroep Gilead , is bij patiënten met ernstige coronaklachten de best werkende virusremmer en de VS hebben een groot deel van het aanbod in handen. Inmiddels melden Nederlandse ziekenhuizen dat ze het medicijn niet meer kunnen bestellen bij Gilead. Ook de Europese Commissie meldt dat de laatste dosissen van remdesivir afgelopen zondag werden verstuurd en zegt dat nieuwe orders niet meer mogelijk zijn.

In een openbrief in juni zei CEO Daniel O'Day dat het bedrijf het medicijn 'ver onder de marktprijs' verkoopt om zo een wijdverspreide beschikbaarheid te garanderen. O'Day stelde verder dat Gilead meer dan 2 miljoen behandelingen kan produceren tegen het eind van het jaar en 'vele miljoenen meer' in 2021. Verder meldde de groep donderdag dat ze de huidige vraag naar het medicijn kan bijhouden en dat ze ook de vraag kan bijhouden in oktober, zelfs als het aantal besmettingen verder zou stijgen. Dat was echter wel voordat Trump de virusremmer toegediend kreeg.

Remdesivir is nog niet goedgekeurd als medicijn tegen corona door de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond (FDA), maar mag wel gebruikt worden bij ernstige coronagevallen.

Overigens stelt het Belgische federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) dat er in België nog geen sprake is van een dreigend tekort en het zegt dat 'de stock momenteel meer dan vijf keer groter is dan wat tot nu toe al is verdeeld'.

Het aandeel Gilead kan niet profiteren van de dreigende tekorten en zakt 0,8 procent.

Southwest Airlines

De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Southwest Airlines kijkt naar een mogelijke manier waarop ze zich door de coronacrisis kan slepen. Het bedrijf kondigt plannen aan om in de lonen van het management te knippen en zegt naar concessies van de vakbonden te streven om ontslagen te vermijden.

De onderneming vraagt de vakbonden om akkoord te gaan met loonknips nu de overheidssteun afloopt. Vliegtuigmaatschappijen in de VS mochten geen mensen ontslaan tot 1 oktober. Dat was een van de voorwaarden voor het steunpakket van 25 miljard dollar aan de sector. CEO Gary Kelly waarschuwde in een videobericht aan zijn werknemers dat de groep een groot deel van de salarissen moet knippen als compensatie voor het veel lagere aantal vliegtuigboekingen.

Daarmee kiest Southwest voor een andere aanpak dan zijn concurrenten American Airlines en United Airlines . Die laatste twee vliegtuigmaatschappijen kondigden al aan dat er massale ontslagen volgen, als het Amerikaanse Congres niet met een nieuw reddingspakket voor de vliegtuigsector komt.

Pfizer

De Amerikaanse farmaspeler Pfizer en het Duitse BioNtech, die samen aan een coronavaccin werken, hebben hun middel voorgelegd aan het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) voor een goedkeuring. Pfizer hoopt daarmee op een versnelde goedkeuring voor het vaccin. Het is nog niet bekend wanneer de EMA een uitspraak doet.