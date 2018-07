Ginhype jaagt Fevertree naar zoveelste record

Lager op de resultatenrekening is de groei minder euforisch, met dus iets lagere winstmarges tot gevolg. De brutobedrijfswinst (ebitda) stijgt 35 procent naar 34 miljoen pond (38 miljoen euro), de nettowinst gaat plus 36 procent naar 26,5 miljoen pond (30 miljoen pond) of 22,7 pence per aandeel.