Glencore helpt Umicore een handje

De grondstoffenreus zet zijn grootste kobaltmijn in de mottenballen in de hoop de prijzen op te krikken.

De grondstoffenreus Glencore deelde in zijn halfjaarlijks productierapport mee dat, gelet op de fors lagere kobaltprijs, hij de productie in de Congolese kobaltmijn Mutanda in de mottenballen zet. Dat is potentieel goed nieuws voor Umicore , stelt ING.

'Mutanda is de grootste kobaltmijn ter wereld, goed voor zowat een vijfde van de wereldwijde productie', stipt analist Stijn Demeester aan.

Overaanbod

De forse productieknip kan het sentiment voor kobalt, dat zwaar te lijden had onder het overaanbod op de markt, verbeteren en een herstel van de kobaltprijs inluiden. Die lage kobaltprijs was een factor bij de lagere winstbijdrage in het eerste halfjaar voor de afdeling Energy & Surface Technologies van Umicore.

Die afdeling is naast de wereldmarktleider voor kathodematerialen, een cruciaal onderdeel in herlaadbatterijen voor elektrische auto's, ook een belangrijke kobaltraffinadeur. 'In de telefonische conferentie raamde het management de impact van de lage kobaltprijs door de toevloed van artisanale kobalt op de bedrijfswinst op 10 tot 15 miljoen euro voor de afdeling, of 4 tot 6 procent van de groepswinst', legt Demeester uit.

Invloed

Glencore is een van de invloedrijkste spelers op de grondstoffenmarkt. In 2015 luidde de groep een herstel van de zinkprijs in, door een aantal zinkmijnen in de mottenballen te zetten.