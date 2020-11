Goede bedrijfsresultaten peppen Wall Street wat op

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag weer voorzichtig de goede kant uit. Beleggers schuiven de coronazorgen even aan de kant en focussen op goede kwartaalresultaten van Disney en Cisco.

Wall Street maakte donderdag een beperkte uitschuiver. Enerzijds leek het effect van het gunstige vaccinnieuws van maandag uitgewerkt, anderzijds stond de pandemie zelf weer volop in de focus. Donderdag werden in de VS 163.000 nieuwe besmettingen genoteerd, zowel het dubbele van twee weken geleden en een nieuw record. Er zijn nu meer dan 243.000 Amerikanen aan Covid-19 overleden.

Beter dan verwachte resultaten van Walt Disney Company en Cisco zorgen vrijdag voor een beter beleggershumeur, al blijven de coronazorgen op de achtergrond meespelen. Omstreeks 16.40 uur noteert de Dow Jones 0,5 procent in de plus en wint de S&P500 0,55 procent. De Nasdaq Composite doet er 0,3 procent bij.

Walt Disney rapporteerde donderdag nabeurs een hoger dan verwachte kwartaalomzet. Het cijfer van 14,71 miljard dollar was weliswaar 23 procent lager dan een jaar eerder maar hoger dan de analistenraming van 14,2 miljard dollar. Het aangepast verlies per aandeel, 20 dollarcent, was ook minder dan verwacht (70 cent).

Disney’s themaparken beginnen te herstellen van de gedwongen sluitingen, maar het is vooral de videostreaming die sterk presteert. Disney+ heeft intussen 73,7 miljoen abonnees, maar het is afwachten wat er gebeurt nu een gratis testperiode van een jaar voor Verizon-klanten afloopt. Ook andere streamingdiensten waarin Disney participeert - het sportkanaal ESPN+ en Hulu - boeren goed.

Het aandeel Disney wint 1,3 procent.

Thuiswerk en streaming

Ook Cisco , leverancier van netwerkapparatuur, kon in positieve zin verrassen. De omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/2021 daalde met 9 procent tot 11,93 miljard dollar. Analisten hadden volgens berekeningen van Refinitiv iets minder verwacht, 11,85 miljard dollar.

Doordat meer mensen van thuis werken, stijgt de vraag naar teleconferentiesystemen, netwerkuitrusting en cybersecurity-producten. Het aandeel Cisco schiet 5,9 procent omhoog.

Een andere stijger is DraftKings , dat 7,35 procent bijschrijft. In het derde kwartaal realiseerde het gokbedrijf een omzet van 133 miljoen dollar, wat iets meer was dan de 131,7 miljoen dollar waar analisten volgens Bloomberg op rekenden. Het aantal unieke spelers per maand nam met 64 procent toe tot meer dan 1 miljoen naarmate de grote sportcompetities in de VS (NBA, MLB en NHL) weer van start gingen.