Gold & Forex, de nieuwe speerpunt van enkele ex-Frère-boys

De holding Whitestone Partners van ex-medewerkers van de Frèreholding NPM is sinds kort meerderheidsaandeelhouder van goud- en valutahandelaar Gold & Forex International (GFI).

In de relatief kalme Zuidstraat in Brussel zijn de 13 medewerkers van de marktenzaal van GFI, waar de telefoons bijna voortdurend rinkelen, druk bezig. Op de schermen stijgen of dalen de koersen van gouden munten zoals de Napoleon en de Krugerrand. Ook de prijs van ounce goud (31,1 gram) zien we fluctueren in functie van vraag en aanbod. Welkom in de discrete wereld van de handel in deviezen en edelmetalen.

De nicheonderneming in het historische centrum van de hoofdstad is naar eigen zeggen marktleider in België. De klanten van GFI? Van de man in de straat, die hier de dag zelf bankbiljetten van meer dan 60 landen kan kopen voor hij op reis vertrekt, tot banken, vermogensbeheerders en family offices. Het is bekend dat banken niet erg happig zijn om zich nog in te laten met de handel in goudmunten voor hun particuliere klanten.

De omzet van GFI steeg in 2020 naar 238 miljoen euro, tegenover 157 miljoen euro voor de coronacrisis. ‘Dat is een teken dat de crisis de aantrekkingskracht van veilige havens als fysiek goud en andere edelmetalen heeft vergroot’, zegt Alexandre Convent, de verantwoordelijke van het tradingbureau. Die activiteit is goed voor het grootste deel van de omzet.

Anderzijds hadden de reisbeperkingen vorig jaar een negatieve invloed op de handel in vreemde munten. ‘Vandaag verhandelen we vooral dollars, ponden en Zwitserse franken’, zegt een loketbediende met een lange staat van dienst.

GFI bestudeert ook of het zijn aanbod kan uitbreiden. Het bekijkt de mogelijkheden van numismatiek (historische munten en biljetten), die sommige handelszaken in het historische centrum van Brussel animeert en enthousiastelingen op het internet aanspreekt.

Goud per gram?

De wereld verandert immers snel en drastisch. Ook andere mogelijke diversificaties liggen op tafel. Een optie is de mogelijkheid creëren om goud per gram te kopen. Die aankopen zouden in een fysieke minigoudstaaf worden omgezet wanneer het totale gekochte gewicht tien gram bereikt. GFI inspireert zich op het model van de bitcoin en wil zo de deur openen voor nieuwe generaties.

Vorig jaar is een e-commerceplatform gelanceerd dat het mogelijk maakt tot 60.000 euro goud te kopen. ‘We willen daarmee in drie jaar 15 procent van de omzet realiseren’, zegt Nicolas Portello, de verantwoordelijke voor operaties en digitalisering.

Schermvullende weergave De marktenzaal van GFI. ©saskia vanderstichele

Sinds enkele weken kunnen klanten ook fysiek goud bewaren bij GFI, dus buiten het banksysteem. Sommige beleggers hebben sinds de financiële crisis van 2008 minder vertrouwen in de banken. De klanten zullen van op afstand hun posities kunnen beheren en GFI staat in voor alle fysieke handelingen.

Nieuwe aandeelhouder

Voor de ambities van GFI is er ook geld nodig. De handelaar kan sinds januari rekenen op de steun van zijn nieuwe aandeelhouder. De holding Whitestone Partners, die onder meer door ex-medewerkers van de Frère-holding NPM is opgericht, heeft een meerderheidsparticipatie in GFI verworven. ‘We hebben een langetermijnhorizon wanneer we investeren in een bedrijf’, zegt Sandro Ardizzone, medestichter van Whitestone Partners en nu ook CEO van GFI.