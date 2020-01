Goldman Sachs: 'Twijfel over haalbaarheid Chinese handelsbeloftes'

In de 'eerste fase'-handelsdeal belooft China voor 40 tot 50 miljard dollar aan landbouwproducten te kopen. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs betwijfelt of dat haalbaar is.

Volgens het hoofd grondstoffenonderzoek van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, Jeff Currie, is het nog maar de vraag of China zijn beloftes in het handelsakkoord kan nakomen.

In december bevestigden de VS en China dat ze het eens zijn over een 'eerste fase'-handelsdeal. Volgens de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer zouden de Chinezen voor 40 miljard dollar aan landbouwproducten kopen. De Amerikaanse president Donald Trump beweert zelfs dat het om 50 miljard dollar gaat.

Soja

Maar Currie zegt in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC dat het onduidelijk is of dergelijke beloftes haalbaar zijn. 'Er is veel onzekerheid over de haalbaarheid van de 40 tot 50 miljard dollar aan aankopen. Veel mensen die ik spreek, zijn erg sceptisch.'