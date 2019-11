Goldman Sachs: 'Winst doet er weer toe'

David Solomon waarschuwt dat de markt strenger wordt voor spelers zoals Uber en Pinterest.

De CEO van Goldman Sachs , David Solomon, heeft een mededeling voor beleggers in groeiaandelen: winst doet ertoe.

In een interview met het persbureau Bloomberg stelt Solomon dat het goedkopegeldbeleid van centrale banken de afgelopen jaren de focus op omzetgroei legde. Winst maken was ondergeschikt. 'Natuurlijk is het belangrijk voor een bedrijf om te groeien. Maar er moet ook een duidelijk omschreven pad zijn naar winstgevendheid.'

De CEO viseert techspelers zoals de taxiapp Uber en het digitale prikbord Pinterest. Zulke bedrijven gingen met veel poeha naar de beurs, terwijl ze nog nooit winst hebben gemaakt.

Solomon denkt dat de markt het inmiddels een beetje gehad heeft met de grote beloftes van die techspelers. 'Het monetaire beleid dwong mensen risico te nemen. Maar ik denk dat er nu meer marktdiscipline komt.'

Zelf ook in Uber

Opvallend: de CEO liet zich ook verleiden door de door centrale banken aangewakkerde techhausse, want Goldman Sachs heeft behoorlijk in Uber geïnvesteerd. Mede daardoor moest de zakenbank in het derde kwartaal een verlies van 267 miljoen dollar nemen op haar beursgenoteerde aandelen.