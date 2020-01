Goldman kan Dow-recordjacht niet afremmen

Goldman Sachs - na Boeing en Apple hét zwaargewicht in de Dow Jones - zag over het vierde kwartaal de nettowinst een kwart krimpen tot 1,72 miljard dollar. Het beurshuis verwijst naar 'juridische kosten'. Waarschijlijk gaat het over de grote corruptiezaak in Maleisië waar de bank in betrokken is. Goldman koerst 0,8 procent lager naar 243,76 dollar.