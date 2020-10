Goldman short dollar

Goldman Sachs gaat uit van een Democratische 'blue wave' tijdens de presidentsverkiezingen. Daardoor zal de risicoappetijt toenemen, zodat de dollar zakt.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs adviseert shortposities in te nemen tegen de Amerikaanse dollar. Het meest positieve scenario voor de dollar schat de bank maar laag in. Daarbij zou de Amerikaanse president Donald Trump de presidentsverkiezingen winnen, waarbij ook de komst van een coronavaccin vertraging oploopt.

Trump, Biden en de beurs | Bull, Bear & Bas

Goldman benadrukt dat een aantal indicatoren die het in de gaten houdt, zoals de politieke wedmarkten, de kans op een 'blue wave' - waarbij presidentskandidaat Joe Biden zoveel stemmen krijgt dat de Democraten een meerderheid in het Congres krijgen - nu boven 60 procent wordt geschat. Ook uit de laatste polls blijkt dat Biden in de nationale poll met meer dan 10 procentpunten voorligt op Trump en dat Biden een voordeel heeft in de meerderheid van de kantelstaten. Een fikse overwinning voor Biden zou neerwaartse druk geven op de dollar.

Stimulusplan

Als de Democraten inderdaad een meerderheid in de Senaat krijgen, zal het een stuk eenvoudiger worden het stimulusplan van 2.000 miljard dollar van Biden erdoor te drukken. Dat omdat de Democraten ook al een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. Het stimuluspakket zou goed zijn voor de economie, waardoor beleggers geruster zijn om in risicovolle assets - en dus uit de dollar - te stappen.

Een blue wave zou goed zijn voor de risicoappetijt. Goldman Sachs

Een ander neerwaarts effect op de dollar zou een vroegtijdig vaccin zijn. Als het eerste vaccin minder effectief blijkt dan verwacht, voorziet de zakenbank niet al te veel problemen omdat een grote hoeveelheid alternatieve vaccins in ontwikkeling is. De combinatie van een 'blue wave' en een vroegtijdig vaccin zou de dollarindex terug kunnen duwen naar zijn laagste punt in 2018.