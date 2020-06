Google zet beursblog Zero Hedge op droog zaad

Google verbant de bekende financiële blogsite Zero Hedge van zijn advertentieplatform wegens opruiende taal.

Google neemt de opmerkelijke beslissing omdat Zero Hedge niet voldoet aan zijn regels voor 'gevaarlijke en beledigende opmerkingen'. Het internetbedrijf neemt vooral aanstoot aan de commentaren van lezers van de blog, die 'gevaarlijk en denigrerend' zijn tegenover Amerikaanse burgerrechtenactivisten.

'We hebben strikte regels voor uitgevers over de inhoud die naast advertenties wordt weergegeven. Dat betreft ook reacties op sites', zegt een woordvoerder van de Californische groep. 'De commentaren vallen daar al lang onder.' Google voerde in 2017 regels in die het mogelijk maken sites met ongewenste inhoud af te snijden van adverteerders.

Zero Hedge werd tijdens de financiële crisis van 2008 bekend met zijn scherpe commentaren op de mistoestanden in de financiële sector en op de aanpak van de crisis door de regering en de centrale bank. De 'anti-establishmenthouding' lokt in de huidige raciale crisis nogal wat tegenstanders van de protestbeweging, die soms een racistisch discours niet schuwen.

Zero Hedge zegt in een blogpost dat het bij Google een beroepsprocedure is begonnen tegen de verbanning, en verwacht dat het probleem opgelost wordt.

Het is niet de eerste aanvaring van Zero Hedge met internetbedrijven. In februari werd de account van de blogsite van Twitter gegooid wegens een post over het coronavirus. Twitter heeft de account pas onlangs terug hersteld.