Goud blinkt niet langer als vluchthaven

Ondanks nervositeit over Turkije en een escalerende handelsoorlogg, zakte de goudprijs vandaag naar het laagste peil in anderhalf jaar. Is goud zijn status van vluchthaven kwijt?

Het is een moeilijk jaar voor goudkevers. Maandag zakte de goudprijs onder de grens van 1.200 dollar per ounce. Het edelmetaal was in 18 maanden niet meer zo goedkoop. De goudprijs zakte dit jaar al 8 procent, en dat in een nerveus klimaat waarin goud normaal zou moeten uitblinken in zijn rol van traditionele vluchthaven.

Zo lagen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse tegenhanger Kim Jong-un begin dit jaar overhoop en vreesden beleggers voor nucleaire spanningen tussen beide landen. Ook de handelsoorlog zorgt voor flink wat onzekerheid op de financiële markten. De voorbije dagen kwam daar nog eens de Turkse crisis bij, wat zorgt voor zenuwachtigheid over de blootstelling van Europese banken en besmetting van andere groeilanden. Vreemd genoeg kon goud nooit echt profiteren.

Antidollarbelegging

De dollar is een eerste schuldige. De zwakte van de goudprijs ging gepaard met een rally van de Amerikaanse dollar. Sinds begin dit jaar won de greenback 4,9 procent ten opzichte van de euro. Geen toeval, meent Georgette Boele, goudspecialist bij de Nederlandse bank ABN Amro. 'Sinds enkele jaren is de Amerikaanse dollar de belangrijkste drijfveer van de goudprijs,' zegt Boele. 'Goud is in principe een antidollarbelegging. Wanneer de dollar sterk presteert, doet goud het slecht en vice versa.'

Omdat goud in dollar wordt verhandeld, vertaalt een dollarstijging zich meteen in een prijsstijging van goud uitgedrukt in lokale munt. Dat drukt de vraag.

De vraag naar fysiek goud is de vluchthavencomponent van goud. De rest is speculatief. Georgette Boele Experte ABN Amro

'China is een van de grootste goudconsumenten ter wereld. De renminbi is sinds begin dit jaar met 5,5 procent gezakt tegenover de dollar, wat goud duurder maakt voor Chinezen', zegt Boele. 'Bovendien is de rente in de VS aan het stijgen. Dat maakt Amerikaanse staatspapier aantrekkelijker ten opzichte van goud omdat het edelmetaal geen rente opbrengt. Daarnaast heeft een stijgende rente een opwaartse impact op de dollar, wat het staatspapier nog interessanter maakt.'

Boele gelooft dan ook dat goud zijn functie van veilige haven voor een deel heeft kwijtgespeeld. Traditioneel vluchten investeerders in onzekere tijden naar goud omdat het als waardevast wordt aanzien. 'We zien dat het positieve verband tussen de goudprijs en geopolitieke spanningen niet altijd stand houdt. Soms wel, soms niet,' legt Boele uit.

'De prijs van goud wordt gedreven door enerzijds de vraag naar fysiek goud en anderzijds de vraag naar ETF's (beursgenoteerde fonds dat de waarde van een onderliggend actief weerspiegelt). De vraag naar fysiek goud is de vluchthavencomponent van goud. De rest is speculatief. Sinds de introductie van ETF's is goud een antidollarbelegging. Bij onzekerheid kopen investeerders nog steeds fysiek goud maar dat wordt ondergesneeuwd door de huidige uitstroom uit ETF's naar Amerikaanse activa zoals aandelen of staatspapier.'

Bodem in zicht

Ook Philippe Gijsels, marktstrateeg bij BNP Paribas Fortis, erkent dat goud momenteel minder populair is als veilige haven.

Goud is nog steeds een goede portefeuilleverzekering. De dollar is te sterk en zal eens terugvallen. Philippe Gijsels Marktstrateeg bij BNP Paribas Fortis

'Investeerders verkiezen nu Amerikaans staatspapier als vluchthaven door de stijgende rente in de VS. De Amerikaanse economie draait goed en er zijn geen grote politieke angsten zoals een nakende oorlog,' aldus Gijsels. Op lange termijn is hij wel positief over goud. 'Goud is nog steeds een goede portefeuilleverzekering. De dollar is te sterk en zal eens terugvallen. Dan zal de goudprijs stijgen,' zegt hij. 'Daarnaast zijn er nu meer beleggers die speculeren op een prijsdaling van goud dan op een prijsstijging. Dat gebeurt slechts twee tot drie keer per jaar en enige tijd erna volgt steevast een sterke stijging van de goudprijs.'