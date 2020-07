Goud- en zilverprijs stijgen naar hoogste peil in jaren

De zwakte van de dollar en speculatie over bijkomende budgettaire stimulus doen de prijs van goud en zilver fors stijgen.

Op de grondstoffenmarkten zetten goud en zilver woensdag hun opmars voort. De goudprijs steeg even naar 1.865 dollar per ounce, het hoogste peil in bijna negen jaar. De zilverprijs klom naar 22,8 dollar per ounce, het hoogste niveau in bijna zeven jaar.

Handelaars verwijzen naar de zwakte van de dollar tegenover de meeste andere belangrijke valuta's. Omdat de goudprijs in dollar wordt uitgedrukt maakt een zwak groen biljet goud goedkoper voor niet-Amerikaanse beleggers. Daarom leidt een daling van de dollar doorgaans tot een stijging van de goudprijs, en omgekeerd.

Bescherming tegen inflatie

Ook speculatie over bijkomende budgettaire stimulus ondersteunt de goudprijs. Sommige beleggers zijn bezorgd over de stijgende begrotingstekorten en overheidsschuld en over de geldcreatie van de centrale banken. Ze vrezen op termijn een versnelling van de inflatie en kopen goudtrackers of fysiek goud om zich daartegen te beschermen. De Europese Unie bereikte dinsdag een akkoord over een herstelfonds van 750 miljard euro. Ook de VS overwegen extra steun vanuit de begroting voor de economie.

Voorts profiteert de zilverprijs van de stijgende vraag vanuit de industrie en dalende productie. Zilver heeft verscheidene industriële toepassingen, onder meer in zonnecellen voor de productie van elektriciteit. Het Silver Institute verwacht dat mijnen dit jaar 7 procent minder zilver bovenhalen.

Het is een kwestie van tijd vooraleer de goudprijs een recordhoogte bereikt. Ed Morse Analist van Citi

Specialisten verwachten dat de goudprijs de komende weken of maanden stijgt naar een recordhoogte. Het is een 'kwestie van tijd' voor goud het record van 2011 verbetert, zegt Ed Morse, analist van Citi. Het edelmetaal piekte negen jaar geleden op 1.921 dollar per ounce. In euro steeg de goudprijs eerder dit jaar naar een recordhoogte van meer dan 52.000 euro per kilogram.

Negatieve reële rente

Een recordprijs voor zilver is niet meteen in zicht. De prijs van dat edelmetaal bereikte in 1980 een recordhoogte van bijna 50 dollar nadat de gebroeders Hunt met grote speculatieve aankopen een enorme schaarste hadden veroorzaakt.