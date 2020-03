Goud herpakt zich na monetaire bazooka

De goudprijs ging de voorbije dagen fors hoger na de uitverkoop in de voorgaande weken. Een keerpunt voor de ene, slechts een tijdelijk sprintje voor de andere. Intussen kan fysiek goud de vraag niet meer volgen.

Het nieuwste toiletpapier van de financiële markt is fysiek goud en zilver. Particuliere beleggers in Europa en de VS zijn beide edelmetalen beginnen te hamsteren, en dat op een moment dat de bevoorrading kreunt onder maatregelen tegen het coronavirus. Enkele belangrijke goudsmelters in Zwitserland moeten noodgedwongen tijdelijk de deuren sluiten. Gevolg: wachtlijsten bij de dealers in goud en zilver nu beleggers dekking zoeken voor de turbulentie op de aandelenmarkten.

De hamsterwoede past in het plaatje van een plots stijgende goudprijs, maar toch is dat niet het volledige verhaal. Goud zit pas sinds vrijdag weer in de lift nadat het in vrije val was sinds een piek boven 1.700 dollar per ounce op 9 maart, terwijl het hamsteren al langer bezig is. Het zijn de professionele beleggers die vandaag de goudprijs sturen op de speculatieve futuresmarkt, waar de fysieke levering van goud niet aan de orde is. Maandag stuwden zij de goudprijs al 5,6 procent hoger, de grootste dagstijging sinds het begin van de statistieken in 1984. Ook dinsdag was er een stevige winst.

Twee goudprijzen

Het is dus een verhaal van twee goudprijzen – één voor fysiek goud en één voor speculanten – waarbij de posities van die laatste vele malen groter zijn, stelt Georgette Boele, goudanaliste bij ABN AMRO. De speculanten kwamen maandag uit hun schulp nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) had uitgepakt met de aankondiging onbeperkte hoeveelheden schuldpapier te kopen. Dat deed niet enkel de dollar dalen – een boost voor goud, dat in dollar verhandeld wordt – maar wakkerde ook de risico-appetijt aan. De voorgaande weken had goud net te lijden onder de extreme risico-aversie van beleggers, die alles liquideerden – inclusief goud – om aan cash te geraken. Goud verzaakte daarbij aan zijn rol van veronderstelde vluchthaven.

Tijdens de financiële crisis in 2008 vertoonde de goudprijs een gelijkaardig patroon, signaleren marktwatchers. Eens de rush op cash voorbij was, wachtte goud een mooie opwaartse rit. Of dat nu opnieuw staat te gebeuren, is een punt van discussie. Volgens het beurshuis Goldman Sachs is een keerpunt bereikt en is het tijd om goud te kopen. De Fed heeft rust gebracht met zijn bazooka. Bovendien vestigt het wereldwijde opbod aan monetaire en begrotingsstimuli de aandacht op de verwachte overheidstekorten. ‘Er komen een heel pak schulden aan. Sommige beleggers kopen daarom goud, om zich in te dekken tegen mogelijke inflatie', zegt Boele

Risicoschuw

Toch is Boele minder positief over de goudprijs. ‘Wij verwachten dat de financiële markten de komende weken en maanden risicoschuw blijven, met een nog sterkere dollar en een lagere goudprijs als resultaat. Ook een lagere economische groei is nadelig voor alle edelmetalen. Wij gaan uit van een lagere vraag in India en China naar sieraden, terwijl er ook vanuit de industrie en voor autokatalysatoren een geringere vraag te verwachten valt.’

De particuliere beleggers, die fysiek goud kopen en in een kluis stoppen als vluchthaven, zijn volgens Boele te verwaarlozen in deze markt. ‘In tegenstelling tot bij de financiële crisis zaten de professionele beleggers ditmaal al massaal in goud vóór corona toesloeg. Hun posities zijn nog altijd extreem en nauwelijks afgebouwd.’ Dat betekent verdere verkoopdruk.