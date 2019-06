Goud klimt naar hoogste prijs in zes jaar

Een haast perfecte storm van dalende rentes, een dalende dollar en een scheut onzekerheid heeft de goudprijs in geen tijd naar zijn hoogste peil in zes jaar gestuwd. Nu komt de test.

De barrière van 1.400 dollar per ounce goud moest er deze ochtend even aan geloven. De kortstondige piek van 1.411,63 dollar lag goed 10 procent boven de prijs die goud op 29 mei nog kostte. ‘Een goudprijs van 1.400 dollar kwam er toch sneller dan verwacht’, zegt Georgette Boele, goudstrateeg bij ABN AMRO. Zij had die goudprijs voorspeld, maar pas tegen het jaareinde.

De klim van goud naar zijn hoogste peil sinds 2013 komt er nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) deze week duidelijk maakte dat een renteverlaging in aantocht is. De markt is er intussen 100 procent van overtuigd dat die renteknip er volgende maand al komt. Meteen gingen de Amerikaanse tienjaarsrente en de dollar mee naar beneden, die laatste omdat buitenlandse beleggingen in rentedragend dollarpapier minder aantrekkelijk worden.

Aandrijver

Daar profiteert goud dan weer van, want het edelmetaal wordt in dollar verhandeld. Een goedkopere dollar laat toe meer goud te kopen voor eenzelfde bedrag in euro’s. De dollarkoers is samen met de rente dan ook de belangrijkste aandrijver van de goudprijs, benadrukt Boele.

Als centraal bankiers minder in de rente knippen dan verwacht, zou de goudprijs wel weer eens kunnen dalen. Georgette Boele Goudstrateeg ABN AMRO

Het idee van goud als veilige haven in onzekere tijden heeft volgens haar aan belang ingeboet sinds het voor speculanten makkelijker is geworden via trackers in goud te beleggen. Zij doen dat met het oog op een verwachte verandering in de goudprijs of de dollar, niet als vluchthaven.

Toch kunnen geopolitieke spanningen - zoals in de Straat van Hormoez dezer dagen - zich af en toe nog laten voelen in een stijgende goudprijs. Indirect heeft ook de handelsoorlog effect omdat de onzekerheid errond op de economie weegt en de Fed dwingt de rente te verlagen.

Negatief

Een lagere rente maakt goud - dat zelf geen rente opbrengt - relatief aantrekkelijker tegenover rentedragend schuldpapier. Zeker in een wereld waarin steeds meer obligaties een negatief rendement hebben. Deze week steeg het volume van zulk papier naar een nieuw record van 12.500 miljard dollar, met dank ook aan de verwachte versoepeling door de Europese Centrale Bank.

De snelle stijging van de goudprijs weerspiegelt de verwachting dat centraal bankiers stevig in de rente zullen knippen. ‘Als ze minder knippen dan gedacht, zou de goudprijs wel weer eens kunnen dalen’, meent Boele. ‘Vooral speculanten op de futuresmarkt hebben de neiging snel winst te nemen als het niet loopt zoals verhoopt.’

Kaap

‘Bovendien moet de kaap van 1.400 dollar nog overtuigend genomen worden. De korte piek erboven was slechts een test. Eerst moeten we nog zien of 1.365 à 1.375 dollar een nieuwe bodem vormt.’ Vrijdagavond noteerde goud op 1.393 dollar.