Goud krabbelt recht na grootste klap in 7 jaar

De goudprijs vecht woensdag terug, nadat het edelmetaal dinsdag zijn grootste klap in zeven jaar had gekregen.

Goud sloopte vorige week voor het eerst in de geschiedenis de grens van 2.000 dollar per ounce (31,1 gram), maar sindsdien heeft het edelmetaal het moeilijk. Dinsdag zakte de prijs met 5,7 procent, de grootste terugval in één dag in zeven jaar, tot 1.863 dollar. Woensdag herstelt het gele metaal tot iets boven 1.900 dollar.

Ook zilver corrigeerde fel en toont zich nog volatieler dan goud. Maandagavond zakte de prijs in New York met bijna 10 procent, waarna hij even later dat verlies deels goedmaakte.

De oorzaak van de snelle correctie moet je zoeken op de futuresmarkten. Bernard Busschaert Goudspecialist Leleux Associated Brokers

Futuresafwikkeling

'De oorzaak van de snelle correctie moet je zoeken op de futuresmarkten', zegt goudspecialist Bernard Busschaert. 'Vorige week vond de afwikkeling van de goudfutures plaats, die altijd tot forsere schommelingen leidt. In de futuresmarkt zitten veel kleine beleggers die werken met geleend geld, met afgeleide producten die een hefboom tot 12 hebben.'

'Maar de goudmarkt is niet zo groot, waardoor kleine positieverschillen tot veel volatiliteit kunnen leiden. Omdat winstnemingen optraden bij het bereiken van 2.000 dollar kregen veel kleine beleggers margin calls van hun makelaars: ze moeten ofwel geld bijstorten op hun rekening of goud verkopen. Zolang de goudprijs steeg, was van margin calls geen sprake. In de omgekeerde richting wel. Dat werkt met een hefboom: hoe meer de prijs daalt, hoe meer margin calls, waardoor nog meer verkoopdruk ontstaat. De grote spelers weten dat, en zetten hun biedprijzen steeds lager.'

Het gaat om een tijdelijk fenomeen. Wellicht zitten we over enkele weken weer boven 2.000 dollar. Bernard Busschaert Goudspecialist Leleux Associated Brokers

'Zo'n correctie veroorzaakt door de futuresmarkt zag je ook in april', zegt Busschaert. 'Het gaat om een tijdelijk fenomeen. Wellicht zitten we over enkele weken weer boven 2.000 dollar. Fundamenteel staan de lichten voor goud op groen.'

Amerikaanse rente

Ook andere specialisten maken zich geen zorgen. 'De Amerikaanse rente is licht gestegen door de verwachting dat het Congres een groot stimuluspakket zal goedkeuren. De VS zullen dus meer moeten lenen. Een hogere rente is negatief voor goud', zegt Tapan Patel van HDFC Securities. 'Maar net door het oplopende begrotingstekort blijft het inflatiegevaar groot, terwijl corona de economische groei belemmert. Goud blijft zijn status als veilige haven spelen.'

Met 42.619 ton aan goud dat beschikbaar is voor beleggers in de wereld, veroorzaken kleine wijzigingen in het portefeuillebeheer van investeerders grote prijsverschillen. David Flicking Grondstoffenanalist Bloomberg

Analisten wijzen er ook op dat de schaarste goud een gegeerd goedje maakt. 'Met 42.619 ton dat beschikbaar is voor beleggers in de wereld veroorzaken kleine wijzigingen in het portefeuillebeheer van investeerders grote prijsverschillen', zegt David Flicking, grondstoffenanalist van Bloomberg. 'Goud vertegenwoordigt 2.800 miljard dollar aan investeringen, een peulschil in vergelijking met de 108.000 miljard dollar aan obligaties en 88.000 miljard op de aandelenmarkt.'

1,38% Portefeuille Goud vertegenwoordigt 1,38 procent van de internationale beleggingsportefeuilles, meer dan het historisch gemiddelde van 1,09 procent.

'De voorbije vijf jaar schommelde de positie van goud in de internationale beleggingsportefeuilles tussen 1 en 1,2 procent, met een gemiddelde van 1,09 procent. Nu zitten we met 1,38 procent daar fors boven. Sinds 2015 komt er elk jaar zo'n 6 procent goud bij door de mijnbouw, maar dat is niet genoeg om de extra vraag door beleggers op te vangen.'