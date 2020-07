Goud rukt op in portefeuilles staatsfondsen

Staatsinvesteringsfondsen geven goud een grotere plaats in hun portefeuilles, leert het jaarlijkse Sovereign Asset Management-rapport van Invesco.

Voor ’s werelds staatsinvesteringsfondsen was 2019 een goed jaar. Met een gemiddeld rendement van 7,6 procent kenden ze hun op een na beste jaar sinds 2015. In 2018 bleef het rendement steken op 4 procent. Voor de betere prestatie waren zowel aandelen als obligaties verantwoordelijk.

De fondsen bouwden het belang van aandelen in hun portefeuilles af van 30 naar 26 procent, uit bezorgdheid over het einde van de aandelencyclus. Omgekeerd kregen alternatieve investeringen - private equity, vastgoed, infrastructuur - een boost. Hun gewicht in de portefeuilles steeg van 21 naar 24 procent. Ze zetten daarmee hun opmars voort, waardoor hun gewicht nu al het dubbele bedraagt van de 12 procent uit 2014. Hun illiquide karakter verklaart waarom de gemiddelde beleggingshorizon van de portefeuilles is opgelopen van 8,5 jaar in 2018 naar 9,4 jaar.

Monopolies

Volgens het rapport – op basis van gesprekken met 139 staatsinvesteringsfondsen en centrale banken die samen 19.000 miljard dollar vertegenwoordigen – is de concurrentie voor alternatieve beleggingen toegenomen. Ook institutionele beleggers zoals pensioenfondsen maken jacht op die beleggingen. Voor infrastructuur hebben staatsinvesteringsfondsen een duidelijke voorkeur voor gereguleerde monopolies. Elektriciteitscentrales en -distributie voeren naast communicatie - met de uitrol van 5G-netwerken - de lijst van gewilde infrastructuurprojecten aan.

43 procent van de staatsinvesteringsfondsen is van plan het komende jaar meer te beleggen in obligaties, tegenover 22 procent die meer in aandelen wil investeren. Voor private equity en voor infrastructuur gaat het telkens om 43 procent, terwijl respectievelijk 12 en 3 procent wil afbouwen.

Goud

Opvallend is dat staatsfondsen gecharmeerd zijn door goud. 23 procent is van plan de komende 12 maanden zijn positie in goud te verhogen, en niemand is van plan goud in de portefeuille af te bouwen. Ze zien goud als een indekking tegen mogelijke inflatie nu overheden massaal schulden aangaan om de coronacrisis te bestrijden.