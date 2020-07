Gouden tijden voor Goldman Sachs

Goldman Sachs

Goldman Sachs stijgt met 2 procent nadat de zakenbank met zeer mooie resultaten over het tweede kwartaal op de proppen is gekomen. Goldman genereerde een winst van 2,42 miljard dollar, ofwel 6,26 dollar per aandeel (+7,7 procent). Dat cijfer is veel hoger dan de 3,78 die analisten hadden voorzien. De omzet klom met 41 procent tot 13,3 miljard, meer dan 3,5 miljard hoger dan wat de markt verwachtte.