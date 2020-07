Goudprijs breekt negen jaar oud record

De zwakte van de dollar en toenemende spanningen tussen de VS en China jagen beleggers naar de veilige haven van goud.

De goudprijs is maandag even naar 1.944 dollar per ounce gestegen. Daarmee breekt het edelmetaal het vorige record van 1.921 dollar, dat dateert van 2011.

De forse prijsstijging van de jongste dagen is het gevolg van twee factoren. In de eerste plaats staat de dollar onder druk. Omdat de goudprijs doorgaans in dollar wordt uitgedrukt, maakt een daling van de dollar het edelmetaal goedkoper voor niet-Amerikaanse beleggers. Daarom leidt een daling van de dollar doorgaans tot een stijging van de goudprijs, en omgekeerd.

Ook de spanningen tussen de VS en China ondersteunen de goudprijs.

Voorts ondersteunen de toenemende spanningen tussen de VS en China de goudprijs. China eiste vorige week dat de VS hun consulaat in de stad Chengdu sluiten. Peking reageerde daarmee op de eis van Washington dat China zijn consulaat in Houston sluit.

Coronacrisis

Ook de coronacrisis heeft de goudprijs opgekrikt. De pandemie leidde tot de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. De overheden proberen met massale stimulus de economische schade te beperken. De centrale banken verlagen de kortetermijnrente en kopen voor enorme bedragen obligaties om de langetermijnrente te drukken.

Het gevolg is dat de reële rente - de rente min de inflatie - negatief is. Omdat goud geen rente opbrengt, wordt het edelmetaal aantrekkelijker naarmate de reële rente lager is.