Goudprijs op hoogste peil in zeven jaar

De verzwakking van de dollar heeft de goudprijs dinsdag doen stijgen naar het hoogste peil sinds november 2012.

Goud werd voor de vierde opeenvolgende dag duurder. Het edel metaal noteerde in de late namiddag op 1.732 dollar per ounce, tegenover 1.715 dollar maandag. Dat is vooral een gevolg van de zwakte van de dollar. Daardoor wordt goud goedkoper voor beleggers van buiten de VS.

'De Amerikaanse centrale bank (Fed) gooit alles in de strijd tegen het coronavirus', zegt Wayne Gordon, analist van de Zwitserse bank UBS. 'De twee belangrijkste motoren achter de goudprijs zijn de Amerikaanse reële rente en verwachtingen over de koopkracht van de dollar. We zijn over beide factoren negatief en dus positief voor goud.' De Fed kondigde vorige week aan dat ze 2.300 miljard dollar extra in de economie pompt.

Analisten verwijzen ook naar de slechte groeivooruitzichten voor de wereldeconomie, die beleggers naar veilige havens jagen. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie van de jaren 30 doormaakt.

Turbulente weken

De goudmarkt heeft enkele turbulente weken achter de rug. Het edelmetaal steeg bij de start van de coronacrisis in februari. Maar de goudprijs daalde fors in het midden van maart, omdat beleggers toen massaal naar cash vluchtten. Sindsdien is de goudprijs weer opgeveerd.