Goudprijs stijgt boven 1.500 dollar

De lage rente stimuleert de vraag naar het edelmetaal.

De goudprijs stijgt donderdag voor de vierde dag op rij en klimt voor het eerst sinds begin november duidelijk boven de grens van 1.500 dollar per ounce (31,10 gram). Het edelmetaal schommelt kort voor de middag rond 1.504 dollar. De klim is opmerkelijk, want de Aziatische aandelenkoersen zijn gestegen en de handelsrelaties tussen de VS en China verbeteren.

156 Goudaankopen De centrale banken kochten in het derde kwartaal 156 ton goud.

De lage rente blijft de goudprijs ondersteunen omdat obligaties dan minder aantrekkelijk zijn. De langetermijnrente is laag omdat talloze centrale banken, waaronder de Amerikaanse en de Europese, in 2019 de beleidsrente verlaagden om de economische groei en de inflatie op te krikken.

Plus 17 procent

De goudprijs in dollar steeg sinds begin dit jaar met 17 procent en overschreed in augustus voor het eerst in zes jaar de grens van 1.500 dollar. In euro werd goud 21 procent duurder, omdat de euro lichtjes is gedaald tegenover de dollar.

Niet alleen de lage rente maar ook de handelsoorlog tussen de VS en China ondersteunde de voorbije maanden de goudprijs. De waarde van het edelmetaal bereikte in de zomer een piek van 1.552 dollar nadat de VS Peking hadden beschuldigd van muntmanipulatie. Dat leidde tot angst dat de handelsoorlog zou ontaarden in een valuta-oorlog.

+21% Goudprijs In euro steeg de goudprijs sinds Nieuwjaar met 21 procent.

Particuliere beleggers zijn niet de enige kopers van goud. De centrale banken kochten in het derde kwartaal 156 ton goud, blijkt uit cijfers van de World Gold Council, een onderzoeksbureau. De belangrijkste kopers waren de centrale banken van Turkije, Rusland en China.

Vooruitzichten

De analisten zijn verdeeld over de vooruitzichten voor de goudprijs. Het vooruitzicht van een aanhoudend lage rente zou de goudprijs moeten ondersteunen. De rentetermijnmarkt verwacht nog steeds een extra Amerikaanse renteverlaging in 2020. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en de Zwitserse grootbank UBS zien de goudprijs stijgen naar 1.600 dollar per ounce.