Goudprijs stijgt voor het eerst naar 50.000 euro per kilo

Angst voor de verspreiding van het coronavirus buiten China heeft maandag de goudprijs in euro doen stijgen naar een recordhoogte.

De goudprijs stijgt maandag voor de vijfde dag op rij omdat almaar duidelijker wordt dat het coronavirus zich wereldwijd verspreidt. Het aantal besmette mensen stijgt fors in Italië, Iran en Zuid-Korea. De pandemie dreigt de groei van de wereldeconomie sterk af te remmen. Daarom dumpen beleggers aandelen en vluchten ze naar goud.

De goudprijs bereikte een piek van 1.689 dollar per ounce. Dat is omgerekend zowat 50.170 euro per kilogram. 'Het is de eerste keer dat de prijs boven 50.000 euro is gestegen', bevestigt Didier Jacques, de gedelegeerd bestuurder van de goudhandelaar Gold & Forex International.

Portefeuille beschermen

Jacques zegt dat beleggers goud kopen omdat ze de waarde van hun beleggingsportefeuille willen beschermen. 'Veel mensen vinden de beurs gevaarlijk, cash brengt niets op en sommige mensen hebben geen vertrouwen in hun bank. Goud is een veilige haven.'

Het valt op dat er niet alleen veel kopers zijn van goud maar ook veel verkopers. 'Sommige beleggers nemen winst en daarom is er geen schaarste', signaleert Jacques. De goudprijs in dollar steeg sinds Nieuwjaar met zowat 10 procent. De stijging in euro is groter omdat de dollar is gestegen tegenover de euro. Jacques merkt op dat de goudhandel de jongste weken ongeveer dubbel zo hoog is als normaal.