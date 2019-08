Goudprijs voor het eerst in zes jaar boven 1.500 dollar per ounce

De escalatie van de handelsoorlog tusen de VS en China heeft de goudprijs boven 1.500 dollar per ounce doen stijgen. Wat zijn nog veilige havens voor beleggers?

De interesse in goud als belegging is de jongste dagen sterk toegenomen. De goudprijs stijgt woensdag voor het eerst in zes jaar boven 1.500 dollar per ounce. Het edelmetaal werd dit jaar al 17 procent duurder.

De sterke klim van de goudprijs is vooral een gevolg van de escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week aan dat de VS vanaf september 10 procent importtaks zullen heffen op Chinese producten met een waarde van 300 miljard dollar.

China reageerde snel. Het land liet zijn munt zakken naar het laagste peil in elf jaar en besliste de invoer van Amerikaanse landbouwproducten te verbieden. De VS reageerden op hun beurt en beschuldigen China van muntmanipulatie.

Goud

Het toenemende protectionisme ondermijnt de groeivooruitzichten van de wereldeconomie en leidt tot een soepeler monetair beleid. De centrale banken van India, Nieuw-Zeeland en Thailand verlaagden woensdag de rente. De Amerikaanse en Europese centrale banken zullen in september bijna zeker in de rente knippen. Hoe lager de rente, hoe aantrekkelijker goud als belegging. Het rendement van alternatieve beleggingen als cash en obligaties is immers historisch laag.

De centrale banken hebben in het eerste halfjaar een recordhoeveelheid van 374 ton goud gekocht, blijkt uit cijfers van de World Gold Council, een onderzoeksbureau. Ook particuliere beleggers kopen goud, onder meer via trackers. Dat zijn beursgenoteerde fondsen waarvan de waarde de goudprijs schaduwt. Maar ook andere veilige havens zijn in trek.

Staatsobligaties

De enige manier om als belegger met Duitse en Belgische staatsobligaties geld te verdienen, is hopen op een koersstijging van die obligaties.

De handelsoorlog tussen de VS en China en de groter dan verwachte renteverlagingen in India, Thailand en Nieuw-Zeeland doen woensdag wereldwijd de koersen van staatsobligaties fors stijgen. Daardoor zakte de langetermijnrente in verscheidene landen naar een historisch dieptepunt. Het rendement van Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar zakte naar -0,60 procent. De Belgische tienjaarsrente daalde naar -0,29 procent.

Een negatieve rente wil zeggen dat beleggers bereid zijn te betalen om voor tien jaar geld te lenen aan de Duitse en Belgische overheid. De enige manier om als belegger geld te verdienen met Duitse en Belgische staatsobligaties is hopen op een koersstijging van die obligaties en dus op een verdere daling van de langetermijnrente.

Veilige munten

De yen en de Zwitserse frank, twee klassieke veilige havens, profiteren ook van de turbulentie op de financiële markten. De Japanse munt is met een koersstijging van 6 procent sinds begin dit jaar de sterkste van alle belangrijke valuta’s.

Een belegger die geld wil verdienen met een belegging in yen of Zwitserse frank moet hopen op een koersstijging, want zowel in Japan als Zwitserland zijn de kortetermijnrente en de langetermijnrente lager dan nul.

Defensieve aandelen

Aandelen met een hoog dividendrendement, in het bijzonder vastgoedaandelen, zijn heel vaak stabiele verdieners. KBC

Hoewel aandelen de jongste dagen klappen kregen, zijn de aandelen van sommige sectoren koopwaardig, zegt KBC. ‘Aandelen met een hoog dividendrendement, in het bijzonder vastgoedaandelen, zijn heel vaak stabiele verdieners, waarvan de inkomsten niet afhankelijk zijn van geopolitieke strubbelingen. Een groter verschil tussen het dividendrendement en de langetermijnrente speelt in het voordeel van stevige betalers. KBC noemt Aedifica en VGP als sterkhouders.