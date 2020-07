Goudprijs voor het eerst sinds 2011 boven 1.800 dollar

De bezorgdheid over het stijgend aantal coronabesmettingen jaagt beleggers naar goud. Specialisten zien de goudprijs verder stijgen.

Beleggers zijn ongerust omdat belangrijke landen als de VS, Brazilië en India er niet in slagen de coronapandemie onder controle te krijgen. In de VS is dinsdag een recordaantal van meer dan 60.000 nieuwe besmettingen geregistreerd.

De (her)invoering van beperkende maatregelen in meerdere Amerikaanse staten dreigt het economisch herstel te ondermijnen. Raphael Bostic, een bestuurder van de Amerikaanse centrale bank, waarschuwde voor een afvlakking van het economisch herstel. De Europese Commissie zei dinsdag dat de recessie in Europa zwaarder is dan verwacht.

Veilige haven

De bezorgdheid over de pandemie en over de groeivooruitzichten van de wereldeconomie duwen beleggers naar veilige havens, zoals goud. De grote vraag naar het edelmetaal deed de goudprijs woensdag boven 1.800 dollar per ounce (31,10 gram) stijgen. Het is de eerste keer sinds november 2011 dat goud uitgedrukt in dollar zo duur is. De recordprijs van iets meer dan 1.900 dollar van september 2011 ligt in het vizier. In euro bereikte de goudprijs in mei al een recordhoogte van bijna 52.000 euro per kilogram.

De dollarprijs van het goud steeg sinds begin dit jaar al met 18 procent. De coronacrisis zette de centrale banken ertoe aan hun monetair beleid fors te versoepelen , waardoor de rente wereldwijd extreem laag is. Economen verwachten dat de langetermijnrente nog jaren zeer laag blijft. Die lage rente maakt beleggingsproducten die geen rente opbrengen, zoals goud, aantrekkelijker.

In goudtrackers zit meer goud dan de wereldjaarproductie. World Gold Council

De beleggersvraag naar goud verpulverde in het eerste halfjaar alle records, blijkt uit een overzicht van de sectororganisatie World Gold Council. De instroom in goudtrackers, beursgenoteerde beleggingsfondsen met goudstaven als onderliggend actief, bedroeg 734 ton. Dat is meer dan in 2009, het vorige recordjaar. Het jaar na de financiële crisis kochten goudtrackers 646 ton goud. In die beleggingsfondsen zit nu het equivalent van 3.621 ton goud. Dat is meer dan jaarlijkse wereldproductie van 3.534 ton.

Vooruitzichten

'De goudaankopen door trackers compenseren de dalende vraag naar gouden juwelen en het aanbod van gerecycleerd goud', weet James Steel, analist edelmetalen van HSBC Securities. 'De lage rente, de versoepeling van het monetair beleid en de forse stijging van de overheidsuitgaven betonneren en verlengen de stijging van de goudprijs.'

De goudprijs kan de komende twaalf maanden stijgen naar 2.000 dollar. Goldman Sachs