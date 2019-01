Greenyard in vier dagen bijna gehalveerd

Analisten verrekenen steeds meer een heel forse kapitaalronde tegen bradeerprijzen in de beurskoers. Dat is het gevolg van de forse winstwaarschuwing maandagochtend, waardoor de schuldenberg wel erg hoog boven de gehavende bedrijfswinst uittorent.

Zware wiskunde

Met andere woorden: het is niet ondenkbaar dat Greenyard uiteindelijk voor elk bestaand aandeel één nieuw zal moeten uitgeven. Aandeelhouders hebben dan een weinig aantrekkelijke keuze: ofwel nog meer geld stoppen in een aandeel waar ze al veel geld aan verloren hebben, ofwel een forse verwatering van hun belang (en dus toekomstig dividend) slikken.

Duidelijk is wel dat Hein Deprez, met een crisismanager naast zich, de controle over 'zijn' Greenyard voor een hele tijd kwijt is. Bankiers bepalen nu wat er gebeurt. Net zo'n scenario is de reden waarom een bedrijfsleider als Luc Tack zweert bij een schuldenvrije balans. Of zoals de West-Vlaming het formuleert: 'Een volle naftbak.'