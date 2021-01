Griekse en Italiaanse obligaties scoren dankzij ECB

De Zuid-Europese obligatiemarkten zijn in 2020 voor het tweede opeenvolgende jaar flink gestegen.

De Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de eurozone hebben het voorbije jaar voor meer dan 1.000 miljard euro staats- en bedrijfsobligaties gekocht. Ze wilden zo de langetermijnrente naar omlaag duwen en de economische schade van de coronacrisis beperken.

Die enorme obligatieaankopen hebben vooral de Zuid-Europese markten een duw in de rug gegeven. De centrale banken hervatten in maart de aankoop van Grieks overheidspapier, hoewel dat papier geen kwaliteitsrating heeft. Ze kochten ook relatief veel Italiaanse obligaties. België, Duitsland en Frankrijk profiteerden minder van de steun, omdat de rente in die landen een jaar geleden al erg laag was.

Obligaties in vreemde munt

Ook buiten de eurozone hebben veel obligatiemarkten een goed jaar achter de rug. Dankzij de stimulus van de centrale banken leverde een wereldwijde index van obligaties een return in dollar op van 9 procent. Maar voor Europese beleggers is niet de opbrengst in dollar relevant, wel de return in euro. Door de flinke daling van de dollar zakte de wereldwijde obligatie-index van Bloomberg omgerekend naar euro met 0,3 procent.

Belgische beleggers met obligaties in vreemde munt hebben doorgaans geld verloren, want de meeste valuta's zijn gedaald. Die koersdaling was veelal groter dan de coupon en de stijging van de obligatiekoersen in lokale munt.