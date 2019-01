Griekse overheid leent weer op eigen benen

Griekenland staat weer zelf voor zijn financiering in, nadat het in augustus 2018 zijn laatste noodlening van het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft gekregen. Naar verwachting zal de overheid voor 2 miljard aan obligaties met een looptijd van vijf jaar uitgeven.

Het is nog onduidelijk hoe de 2 miljard zal worden aangewend. Een mogelijkheid is dat Griekenland zijn relatief dure schulden gaat terugbetalen. Zo leent het land bij het IMF tegen een rente van 3,6 procent, terwijl de vijfjaarsrente op bestaand Grieks staatspapier rond 3,1 procent schommelt. De regering kan er ook voor kiezen bestaande obligaties die nog tegen een hoge rente zijn uitgegeven af te lossen.

Banken opschonen

Een andere mogelijkheid is dat het land het geld gebruikt om slechte leningen van banken op te kopen. De kredietverstrekkers in het probleemland torsen een groot aantal leningen waarvan de kans groot is dat ze niet worden terugbetaald. Daardoor zijn banken sterk gelimiteerd om leningen te verstrekken aan gezonde bedrijven, waardoor de economie zich niet volledig kan ontplooien. Het opkopen van die schulden zou de banken - en de economie - wat ademruimte geven.