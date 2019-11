Groeiend economisch optimisme belooft obligaties extra pijn te doen

De recente kaalslag in staatspapier heeft volgens het beurshuis JPMorgan mogelijk nog een eind te gaan. Vooral omdat beleggers overtuigd raken dat de Amerikaanse economie haar tweede adem vindt.

Wie zich begin dit jaar niet liet afschrikken door de extreem lage - en zelfs negatieve - rendementen van staatsobligaties en alsnog mee op de trein sprong in de overtuiging dat de wereldeconomie de dieperik inging, beleefde enkele mooie maanden.

De zee aan negatief papier groeide alleen maar, wat bij obligaties overeenkomt met stijgende koersen. Wie aan de zijlijn bleef staan, zag het met lede ogen aan.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Intussen heeft JPMorgan het over een klassieke ‘pain trade’, waarbij een onvoorziene marktbeweging een bloedbad aanricht in een populaire beleggingspositie. De hoeveelheid negatief schuldpapier viel in amper 2,5 maanden terug van 17.000 miljard naar minder dan 12.000 miljard dollar (zie grafiek). Daarbij ook tienjarig Belgisch staatspapier, dat donderdag voor het eerst sinds juli weer een positief rendement had.

Voor de obligatiebelegger die zijn verlies zag oplopen, is de grote vraag of het hier om een tijdelijke terugval gaat of dat er nog meer pijn in pijplijn zit. JPMorgan vreest dat laatste. Het beurshuis signaleert een cruciale shift bij beleggers: in plaats van de overtuiging dat de economische cyclus in een late fase zit en mogelijk een recessie om de hoek loert - wat zich typisch vertaalt in dalende obligatierendementen - groeit het vertrouwen dat de economie haar tweede adem vindt. Dat weerspiegelt zich ook in de recente aandelenhausse.

Het beurshuis zoomt in op de Verenigde Staten, waar de centrale bank (Fed) naar eigen zeggen klaar is met haar renteverlagingen na de drie knippen van telkens 0,25 procent sinds juli. En de markt lijkt Fed-voorzitter Jerome Powell stilaan op zijn woord te geloven. Hij verzekerde in juli al dat het om een ‘mid-cycle adjustment’ ging, een tussentijdse versoepeling als een ‘verzekering’ om de economische expansie gaande te houden.

Party like it's 1995

Intussen is de somberheid over de Amerikaanse economie afgenomen, met dank aan een beter dan verwacht banenrapport en een nakend staakt-het-vuren in de handelsoorlog met China.

Beleggers lijken Fed-voorzitter Powell stilaan op zijn woord te geloven. Zijn drie rente knippen waren een ‘mid-cycle adjustment’ om de expansie gaande te houden.

De markt ziet dan ook steeds meer een parallel met 1995, schrijft JPMorgan. Ook toen was er sprake van een ‘mid-cycle adjustment’ met drie snel op elkaar volgende renteknippen. De economische expansie hield daarna ruim zes jaar aan, tot de recessie van 2001.

Op kortere termijn werd toen de laatste van drie renteverlagingen, in januari 1996, gevolgd door een stevige stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente. Die ging in de drie tot zes maanden nadien zo’n 100 basispunten hoger. JPMorgan verwacht dan ook dat Amerikaans staatspapier - vandaag zo’n 1,95 procent rendement tegenover 1,46 procent begin september - nog verder onder druk komt.

JPMorgan houdt ook rekening met een verdere verkoopgolf in niet-Amerikaans staatspapier, met neveneffecten voor bedrijfspapier. Zo kan een normalisering van de opvallend grote retailstroom naar obligatiefondsen dit jaar - zo’n 850 miljard dollar op jaarbasis - de obligatiekoersen verder naar beneden duwen.