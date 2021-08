Groeiende ongelijkheid duwt rente lager, wat rijken nog rijker maakt

Leonardo DiCaprio in de film 'The Great Gatsby' over de jaren 30, een periode waarin de ongelijkheid boomde. Sinds de jaren 80 zit de ongelijkheid stevig in de lift, met gevolgen voor de rente.

Nieuw onderzoek stelt dat de aanhoudende rentedaling de voorbije 40 jaar in belangrijke mate te wijten is aan de toenemende inkomensongelijkheid, waarbij rijken meer sparen en zo de rente lager duwen. Dat stuwt dan weer allerhande activaprijzen, wat de rijken nog rijker maakt.

Een van de grote vraagstukken voor economen dezer dagen is de stelselmatige afbrokkeling van de ‘natuurlijke’ rente sinds de jaren 80. Die rente - ook weergegeven als r* - geeft het renteniveau weer waarbij de economie in evenwicht is, zonder stimulans of afkoeling.

Een vaak aangehaalde verklaring voor die structurele rentedaling is een overvloed aan spaargeld - de beruchte ‘savings glut’. De toename aan spaargeld duwt daarbij het renteniveau lager dat nodig is om het evenwicht tussen spaarders en ontleners te herstellen. Op de obligatiemarkten vertaalt een toevloed van spaargeld zich in lagere rendementen voor allerhande schuldpapier.

Over de oorsprong van de savings glut bestaan twee leidende theorieën. De ene benadrukt demografische ontwikkelingen, en in het bijzonder de grote generatie babyboomers (geboren tussen 1945 en 1964). Zij spaarden de voorbije decennia voor hun oude dag, een spaarwoede die door hun grote gewicht in de bevolking een merkbare impact op de rente had, luidt het.

Het tweede kamp kijkt naar de groeiende inkomensongelijkheid in de voorbije 40 jaar, toevallig dezelfde periode als die van de rentedaling. De redenering is dat rijken een groter deel van hun inkomen sparen. Als hun spaarpot dan nog verder toeneemt ten koste van de lagere inkomens die typisch een groter deel van hun inkomen consumeren, gaat de rente naar beneden.

Boost

Die laatste verklaring krijgt een boost dankzij een nieuwe paper die drie economen vorige week presenteerden in Jackson Hole, de jaarlijkse conferentie van de Amerikaanse centrale bank. Atif Mian, Ludwig Straub en Amir Sufi onderzochten het spaargedrag van Amerikaanse gezinnen van 1950 tot 2019 en concludeerden dat het ongelijkheidseffect veruit domineerde.

Ze stelden vast dat de 10 procent hoogste inkomens in elke generatiegroep hun aandeel in de inkomenskoek – en bijgevolg hun spaarpot – gevoelig hebben zien stijgen sinds de jaren 80. Het fenomeen speelt dus over alle generaties heen. Daar tegenover staat dat spaarverschillen tussen generaties onderling – inclusief de babyboomers – kleiner zijn. De onderzoekers schatten dat de 10 procent grootste inkomens 3 tot 3,5 procentpunten van het nationaal inkomen extra spaarden in de periode 1995-2019 in vergelijking met de periode vóór de jaren 80.