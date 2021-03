Groeihoop zet Dow en S&P500 op record

Het cinemacomplex AMC Empire 25 in de buurt van Times Square in New York is sinds een kleine week weer open.

In New York hervatten de beurzen donderdag hun klim, waarbij ook de Nasdaq hard zijn best deed. De lagere rente lokte beleggers weer naar technologie.

De beurzenklim was te danken aan een algemeen optimisme dat de Amerikaanse economie in de tweede jaarhelft sterk zal groeien. Na de Senaat heeft ook het Huis van Afgevaardigden het gigantische stimulusplan, goed voor 1.900 miljard dollar, van president Joe Biden goedgekeurd.

Daarnaast kalmeren de obligatiemarkten: de Amerikaanse lange rente zakte naar het laagste peil in een week (1,5%), met dank aan de afnemende inflatiezorgen.

Ander goed nieuws kwam van de arbeidsmarkt. Vorige week waren er minder nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. In de week tot 6 maart dienden 712.000 Amerikanen een steunaanvraag in, 42.000 minder dan de week voordien. Economen hadden volgens Bloomberg 725.000 nieuwe steunaanvragen verwacht.

De gestaag vorderende vaccinatiecampagne wakkert tot slot de hoop op een volledige heropening van de economie aan.

De Dow Jones sloot woensdag op een recordhoogte en ging verder op zijn elan. De index sloot 0,6 procent in de plus. De brede S&P500 ging 1 procent vooruit.

Boeing , een aandeel uit de Dow Jones, deed het goed. De vliegtuigconstructeur heeft uitzicht op een grote bestelling van Southwest Airlines. Het zou gaan om tientallen exemplaren van de Boeing 737 MAX. Dat zou de grootste bestelling voor het toestel zijn sinds het vliegverbod werd opgeheven. Boeing won 2,7 procent.

De Nasdaq Composite schoot 2,5 procent hoger en herstelde verder van de 11 procent-inzinking in februari. Onder de steraandelen won Apple 1,65 procent en Tesla 4,7 procent. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s heeft volgens waarnemers de prijzen van enkele modellen verhoogd.

Cinema's

AMC Entertainment Holdings leed in het vierde kwartaal een aangepast verlies van 3,15 dollar per aandeel, maakte ’s werelds grootste cinemagroep woensdagavond bekend. Analisten hadden een groter verlies verwacht van 3,53 dollar per aandeel. Het iets betere resultaat is wellicht te danken aan de geleidelijke heropening van de bioscopen.

De vooruitzichten verbeteren gestaag. In de grootste twee Amerikaanse markten, Los Angeles en New York City, gaan de cinemazalen weer open zodat opnieuw inkomsten binnenstromen. AMC houdt bovendien meer dan 1 miljard dollar cash achter de hand en heeft er alle vertrouwen in dat het de coronacrisis zal overleven. Het aandeel steeg 4,4 procent.

De resultaten van AMC voor het coronajaar 2020 zijn niettemin schokkend. De omzet kelderde met 77 procent en het verlies zwol aan tot 4,6 miljard dollar. Behalve aan weinig inkomsten is het forse verlies te wijten aan 2,5 miljard dollar aan waardeverminderingen.