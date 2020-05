'Groeikloof dreigt in Europa'

Terwijl Nederland en Duitsland vrijdag met meevallende groeicijfers komen, zien de Zuidelijke landen veel meer af van de coronacrisis.

ING-econoom Bert Colijn vreest dat de groeiverschillen tussen Noord- en Zuid-Europa groter worden als gevolg van de lockdownmaatregelen. 'We houden door middel van activiteitsdata van Google bij in welke landen de maatregelen het strengst zijn', zegt Colijn. 'We zien dat de landen met strengere maatregelen een lagere kwartaalgroei hebben'. Dat blijkt ook uit de volgende grafiek van de econoom:

Op de verticale as staat de lockdownindex, waarvoor geldt dat de maatregelen milder zijn bij een hoge indexstand, terwijl strenge landen een lage indexscore krijgen. De grafiek toont dat er een correlatie is tussen de index en de kwartaalgroei. Landen als de VS en Zweden met een hoge indexscore zien een minder grote afname van de economische groei, terwijl het omgekeerde geldt voor strengere lockdownlanden als Italië, Spanje en Frankrijk. Dat komt ook overeen met de economische intuïtie: hoe meer mensen binnen moeten blijven, hoe minder er gekocht wordt.

Duitsland en Nederland

In de grafiek zijn de groeicijfers van Nederland en Duitsland - die vrijdagochtend uitkwamen - nog niet opgenomen. Maar ook deze cijfers lijken de grafiek te ondersteunen.

Zo tekende de Duitse economie in het eerste kwartaal een krimp op van 2,2 procent. Ter vergelijking: de Europese economie kromp met gemiddeld 3,8 procent, waarbij Frankrijk en Italië zelfs krimpcijfers van respectievelijk 5,8 en 5,2 procent zagen. De consumentenbestedingen liepen terug en ook de investeringen (vooral in machines, uitrustingen en voertuigen) waren aanzienlijk afgenomen.

In Nederland was de krimp nog kleiner: de economie slonk volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwartaal op kwartaal met 1,7 procent (0,5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar). Ook in Nederland daalden de consumentenbestedingen. Vooral opvallend was de maand maart, waarbij consumenten - na twee maanden van bestedingsgroei - 6,7 procent minder uitgaven. Vooral kledingwinkels kregen het te verduren door de lege winkelstraten.

Groeikloof

