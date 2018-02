‘Groeilanden aantrekkelijk na forse beurscorrectie'

De beurzen van de groeilanden horen tot de grootste slachtoffers van de recente verkoopgolf. Bovendien herstelden ze amper. De meeste analisten menen dat langetermijnbeleggers een zaak kunnen doen.

De MSCI Emerging Markets Index, de populairste beursgraadmeter om de prestaties van de groeilanden te meten, bengelt woensdagnamiddag ondanks twee dagen van herstel 8,5 procent lager dan op 26 januari. Sinds Nieuwjaar, staat de teller nog steeds op een bescheiden winst van een halve procent. Ook veel Belgen investeren in de groeimarkten, vooral via indextrackers of fondsen. Ze werden aangevuurd door de eindjaarsprognoses van de beurshuizen, die bijna unisono de groeilanden bestempelden als de regio waar de waarderingen nog bescheiden zijn terwijl de groei er superieur is.

'Wij zien geen reden om ons positief standpunt over de groeimarkten te wijzigen’, zegt strateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management. ‘Ik raad de beleggers aan koelbloedig te blijven, en niet meteen te verkopen omdat de rente is gestegen. We zien die trouwens nog verder aandikken. De markt bereidt zich voor op een Amerikaanse langetermijnrente boven 3 procent. Maar al bij al blijft de renteklim gematigd, en past die in ons basisscenario. Zolang de rentestijging niet supersnel gebeurt, maken we ons weinig zorgen. Als je naar de economische cijfers in Azië kijkt, vallen die zeer goed mee, vooral in China. Ik was net een week in Sjanghai. Je merkt er echt dat de stad boomt. Wij raden vooral de sectoren aan die het meest van de regionale opgang profiteren, zoals de banken, de consumptiegoederen en de technologie.’

Weerbaarder

Carlos von Hardenberg, de opvolger van de legendarische Mark Möbius bij Franklin Templeton, wijst er op dat de groeimarkten helemaal niet hoeven te lijden onder een renteklim in de VS: ‘De groeimarkten zijn weerbaarder geworden. Ze hebben hun eigen financiële markten uitgebouwd, zodat ze minder afhankelijk zijn van buitenlandse geldschieters die in Amerikaanse dollar vergoed wensen te worden.’ Hij wijst er op dat de groeilanden amper tegen 15 keer hun winst over 2017 noteren, wat een kwart goedkoper is dan Wall Street.

Enkele vermogensbeheerders lanceerden zopas nieuwe fondsen met groeimarktaandelen, zoals Schroders en Econopolis. Gino Delaere van deze laatste wijst er op dat de Emerging Markets momenteel 38 procent van de wereldeconomie uitmaken, maar volgens de Wereldbank zal dat aandeel stijgen naar 60 procent tegen 2035. China zal tegen dan zijn belang zien toenemen van 11 tot 26 procent.

Jaar van de Hond

Vrijdag start trouwens het Jaar van de Hond in China, en morgen blijven de beurzen er gesloten. ‘De recente hervormingen van de regering beginnen vruchten op te leveren’, stelt Matthew Vaight, fondsbeheerder bij M&G. ‘De overcapaciteit in de industrie wordt teruggebracht, en het financieel systeem gestabiliseerd door strengere kredietregels en meer regulering.’

In tegenstelling tot veel collega’s geeft de beheerder de voorkeur aan de ‘oude’ Chinese economie. ‘De omvorming naar een diensteneconomie creëert weliswaar opportuniteiten, maar de aandelen uit populaire thema’s als internet, sociale media en consumentengoederen zijn gewoonweg te duur. Er zijn daarentegen opportuniteiten in de industrie, die grotendeels nog in staatseigendom is. Die aandelen zijn nog niet opgepikt’, legt Vaight uit. ‘China schroeft de capaciteit in zware industrie als cement of staal permanent terug. Veel vervuilende projecten zijn intussen geschrapt. Daardoor zien we een consolidatie in minder, grotere en meer efficiënte bedrijven die meer de focus leggen op winstgevendheid en cashflow dan louter op omzet.’

China-hoofdanalist Bin Shi van UBS wijst er echter op dat tal van die industriële bedrijven veel schulden torsen, en gevoelig zijn voor de kredietafbouw in het land. Zijn voorkeur gaat uit naar de farmasector, die gigantische sprongen vooruit heeft gemaakt en die nu ook buitenlandse topwetenschappers kan aantrekken.

Dale Nichols van Fidelity mikt als toppers op de bedrijven die goederen of diensten voor de consument produceren. 'De Chinese middenklasse groeit fors. Bedrijven die daar met hun aanbod op inspelen, horen tot de langetermijnwinnaars.' Hij wijst onder meer op China Meidong Auto, een autoverdeler die licenties heeft voor premiummerken als Porsche en Lexus. Dankzij de focus op dienstverlening, slaagde het nieuwe management van een failliet bedrijf een uitstekend gerunde en winstgevende onderneming te maken. Projectontwikkelaars zijn na de forse stijging te mijden, zeker omdat de overheid de hypotheekmarkt wil verstrengen.

Zuid-Korea

M&G is ook fan van Zuid-Korea. De hervormingen zorgen er voor meer deugdelijk bestuur, lange tijd een kwaal in het land. Dat leidt tot meer aandacht voor de kleine aandeelhouders, die hogere dividenden krijgen. ‘Kijk wat er gebeurt bij technologiegigant Samsung Electronics. De voorbije jaren is het dividend gestegen van een symbolisch bedrag tot 50 procent van de nettowinst. Samsung vernietigde recent ook een deel ingekochte aandelen, iets wat de groep vroeger nooit gedaan zou hebben.’