‘Groeimarkten en Japan bieden dit jaar kansen voor beleggers'

Hoe de Europese en Amerikaanse beurzen presteren, zal dit jaar sterk afhangen van de politiek, stelt Puilaetco Dewaay. Voor aandelen ziet de privébank meer brood in Japan en de groeimarkten. Ook goud kan interessant zijn.

Na het ontgoochelende beursjaar 2018 is de hemel nog niet bepaald opgeklaard voor beleggers. Boven de markten blijven heel veel onzekerheden zweven. De wereldeconomie nadert het einde van haar huidige groeicyclus door het strakker monetair beleid, de stilaan uitgewerkte relancemaatregelen in de Verenigde Staten en de intensere handelsconflicten.

De grootste onzekerheid komt echter van de politiek. De Amerikaanse president Donald Trump is onvoorspelbaar en in Europa groeit het ongenoegen van bevolkingsklassen die niet van de globalisering hebben geprofiteerd en staan overal de klassieke partijen onder druk. Bij de Europese verkiezingen van mei zullen de kiezers de kaarten wellicht helemaal anders verdelen. Een ander vraagteken is hoe de brexit zal uitdraaien. Al deze onzekerheden in Europa wakkeren de onrust aan, zodat grote investeringsbeslissingen uitblijven en de groei onder druk staat.

Voor 2019 verwacht Christophe Van Canneyt, de hoofdeconoom van Puilaetco Dewaay, dan ook een bescheiden economische groei van circa 1,5 procent in Europa. ‘In structureel zwakke landen als Italië zou er bijna geen groei kunnen zijn, wat zou aanvoelen als een recessie’, merkt hij op. De Amerikaanse economie ziet hij met 2,3 procent groeien, gevoelig minder dan de 3 procent van 2018, en voor China verwacht hij een ‘officiële’ groei van ongeveer 6 procent.

Metamorfose

Waar kunnen in die complexe economische en politieke context beleggers heen? 2018 was in dat opzicht een bijzonder moeilijk jaar, omdat voor het eerst geen enkele activaklasse een rendement van meer dan 5 procent in dollar opleverde.

Schermvullende weergave Frank Vranken, hoofdstrateeg van Puilaetco Dewaay ©DRIES LUYTEN

Voor 2019 verwacht hoofdstrateeg Frank Vranken nog moeilijke tijden voor obligatiebeleggers en een hobbelig parcours voor de aandelenmarkten. Hoe de Amerikaanse en Europese beurzen boeren, zal grotendeels van de politiek afhangen. De beste kansen bieden dit jaar Japanse bedrijven, meent Vranken, vanwege hun interessante waarderingen en sterke winstgroei. Hij verwijst ook naar de stabielere politiek in Japan, het gezapige beleid van de centrale bank en de sterkere yen.

Ook in de groeilanden, die stelselmatig aan belang winnen in de wereld en minder te lijden zullen hebben van de dollar, zijn er tal van opportuniteiten. ‘China zit in volle metamorfose. Het land evolueert van kwantiteit naar kwaliteit en zet volop in op technologie’, zegt Vranken. Bovendien zal het gewicht van China in belangrijke aandelenindexen als de MSCI Emerging Markets en de MSCI Asia (ex Japan) met zo’n 10 procentpunten toenemen. Dat zal een enorme koopgolf op gang brengen omdat passieve fondsen die die indexen volgen, noodgedwongen zullen moeten investeren.

Vastgoed en goud

Dat de Europese beurzen voor een onzeker jaar staan, betekent evenwel niet dat er geen opportuniteiten zullen zijn. Vranken ziet die onder meer in defensieve aandelen, in bedrijven met een solide balans en meer algemeen in kwaliteit. Over concrete sectoren of bedrijven spreekt hij zich niet uit. Al heeft hij wel een boontje voor vastgoed.